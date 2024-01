Un anno fa l'ufficialità, oggi è un pilastro del Giugliano: il talento ex Roma incanta la Serie C

Serie C Girone C

19 gennaio 2023, l’intuizione del direttore sportivo Antonio Amodio. Il Giugliano pesca dal settore giovanile della Roma e si regala un vero colpo di mercato. Il duttile attaccante Flavio Ciuferri, classe 2004, si trasferisce dalla Capitale alla provincia di Napoli. Un periodo d’ambientamento, il debutto contro la Virtus Francavilla e appena quattro presenze - per un totale di 57’ - nella seconda parte di stagione con i gialloblù. Il club si coccola il diciannovenne che, dopo la preparazione estiva e un avvio di campionato difficile, riesce a ritagliarsi il suo spazio. Ciuferri, con l’arrivo di Valerio Bertotto sulla panchina dei tigrotti, colleziona minuti e continuità: diventato inamovibile nello scacchiere del mister, con un bilancio di undici presenze consecutive in campionato e sedici complessive, l’ex giallorosso inizia anche a segnare. Tre gol di fila contro Brindisi, Benevento ed Avellino. Poi il guizzo di Monopoli e la giocata al volo contro il Foggia che dà il via alla rimonta. A dicembre Ciuferri firma il primo contratto da professionista, legandosi alla società per altri tre anni. La Serie B però sta osservando il talento romano, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Bari della famiglia De Laurentiis ma il Giugliano è stato chiaro: i gialloblù non hanno alcuna intenzione di privarsi della stella in maglia numero 30 a gennaio.