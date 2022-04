Serie C/Girone C - La Turris ritrova la vittoria in campionato: Leonetti stende la Virtus Francavilla

Serie C Girone C

Recupero della trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C. Allo Stadio Amerigo Liguori si gioca il confronto tra la Turris e la Virtus Francavilla. Obiettivi identici, posizioni di classifica differenti. I Corallini di Bruno Caneo devono reagire al momento delicato e cercano punti per ritrovare un piazzamento in zona playoff. Biancazzurri in lotta per la parte alta e con l'intenzione di blindare la quinta classe.

Si gioca sull'equilibrio e sulla voglia di non concedere spazio all'avversario. Il primo squillo della gara è dei padroni di casa al 13' con un traversone di Leonetti per Giannone: il fantasista anticipa tutti e conclude, ma non trova lo specchio. Al 22' ancora il numero 10 si mette in evidenza con un mancino indirizzato all'incrocio, Nobile vola e sventa la minaccia con un grande intervento. Soltanto al 29' i ragazzi di Roberto Taurino si intravedono in zona offensiva con una punizione di Maiorino sporcata dalla barriera. La sfera resta nella disponibilità di Toscano che calcia da mattonella invitante, Perina è attento. Alla mezz'ora, Perez appoggia per Ventola che non riesce ad inquadrare il bersaglio. Al 35' ci prova anche Maiorino dalla distanza con una rasoiata che si spegne di poco sul fondo. Si chiude così il primo tempo dello Stadio Liguori.

Partenza arrembante per i locali ad avvio secondo tempo. Pochi secondi dopo il fischio d'inizio della ripresa, Leonetti trova il vantaggio per la Turris. Cross interessante di Varutti, l'attaccante sbuca e infila all'angolino alle spalle di Nobile. Al 49' Longo si divora il possibile raddoppio su assistenza di Giannone: provvidenziale Nobile nella circostanza. La partita cala d'intensità, i due allenatori provano a muovere qualcosa con le sostituzioni. Lo spartito è chiaro: i biancorossi amministrano e cercano di non offrire varchi, i biancazzurri alzano il baricentro alla ricerca del pareggio. All'83' un tentativo di Bordo si perde alto sopra la traversa. Sul finale, Pavone ruba la sfera a Caporale e chiude l'azione con un tiro impreciso. Non accade più nulla, al triplice fischio la Turris batte la Virtus Francavilla e ritrova la vittoria in campionato.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio (64' Franco); Ghislandi (78' Pavone), Zampa, Tascone (64' Bordo), Varutti; Giannone (78' Finardi), Longo, Leonetti (55' Loreto). A disposizione: Abagnale, Sbraga, Santaniello, Zanoni, Iglio, D'Oriano, Nunziante. Allenatore: Bruno Caneo

Virtus Francavilla (3-4-1-2): Nobile; Gianfreda (70' De Maria), Idda, Delvino (84' Ingrosso); Carella, Prezioso (84' Poletì), Toscano, Caporale; Maiorino (79' Patierno); Perez, Ventola. A disposizione: Milli, Cassano, Feltrin, Padovano, Rizzo. Allenatore: Roberto Taurino

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano

Marcatori: 46' Leonetti (T)

Ammoniti: Di Nunzio, Longo (T), Delvino, Idda, Prezioso, Patierno (VF)