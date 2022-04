Serie C/Girone C - Crollo Turris al Liguori, blitz Potenza in Campania: Romero sblocca, Guaita raddoppia

Serie C Girone C

Una classifica ridefinita per l'estromissione del Catania e la Turris che si ritrova distante dalla zona playoff malgrado una partita ancora da recuperare. Per i Corallini di Bruno Caneo c'è l'appuntamento casalingo col Potenza di Pasquale Arleo dopo il pari beffa rimediato a Campobasso nella prosecuzione dell'infrasettimanale.

La cronaca si apre subito con una buona opportunità di Varutti su suggerimento di Manzi, la conclusione risulta larga rispetto allo specchio difeso da Marcone. Sul ribaltamento di fronte ci prova Ricci, ma l'esecuzione è simile a quella dell'avversario in precedenza. La partita è equilibrata, le occasioni sono sporadiche e un altro affondo si registra soltanto al 18' con Nigro che spara alto sopra la traversa. Al 20' Giannone colleziona un grande assist per Longo che non fallisce: il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Passano due minuti e il palo esterno nega la gioia al colpo di testa di Esempio su cross di Bordo. Alla mezz'ora è Sandri a scaricare un tiro dalle parti di Perina: la traiettoria termina a lato. Nel finale di frazione, Coccia tenta la gloria: il punteggio non si sblocca e all'intervallo è 0-0 allo Stadio Amerigo Liguori.

La doccia fredda per la Turris arriva ad avvio ripresa. Il Potenza passa in vantaggio al 51': traversone di Costa Ferreira, stacco di Romero e pallone nel sacco. I biancorossi accusano il colpo e i rossoblù sfiorano il raddoppio con Matino. Al 54' l'autore del gol va ancora vicino al bersaglio grosso, la difesa si oppone. Sulla ribattuta Esempio disinnesca Guaita. Al 59' Marcone para in due tempi una conclusione di Longo, ma sul ribaltamento di fronte la truppa di Arleo fa 0-2 con Guaita che sfrutta una respinta della traversa su botta di Nigro e deposita alle spalle di Perina. Gli ospiti controllano, i padroni di casa non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Marcone. All'83' il subentrato Burzio alza troppo la mira da mattonella invitante. Non succede più nulla, al triplice fischio la Turris va ko e il Potenza sbanca il Liguori.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio (63' Pavone); Ghislandi, Bordo (77' Franco), Tascone (77' Zampa), Varutti; Giannone (73' Loreto), Longo, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Sbraga, Santaniello, Zanoni, Iglio, D'Oriano, Nunziante, Finardi. Allenatore: Caneo

Potenza (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Gigli, Matino, Nigro; Sandri (77' Zagaria), Ricci (67' Zenuni), Costa Ferreira; Guaita (77' Zampano); Salvemini (77' Burzio), Romero (62' Cuppone). A disposizione: Greco, Uva, Vecchi, Koblar, Buchicchio, Genzano. Allenatore: Arleo

Arbitro: Antonino Costanza della sezione di Agrigento

Marcatori: 51' Romero (P), 60' Guaita (P)

Ammoniti: Longo (T), Matino, Salvemini (P)