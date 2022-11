Serie C/Girone C - Juve Stabia stoica nonostante l'inferiorità: buon pari sul campo del Latina

Appuntamento in trasferta su un manto verde insidioso per la Juve Stabia di Leonardo Colucci. La formazione gialloblè, in alta quota per il merito di aver vinto le ultime due partite consecutive, affronta il Latina di Daniele Di Donato allo Stadio Francioni. Impegno da non sottovalutare per le Vespe che sfidano una squadra scottata dalle tre sconfitte nelle ultime quattro partite disputate in campionato.

Il primo lampo della partita è dei campani. Su un cross di Mignanelli, la difesa allontana: la sfera arriva a D’Agostino che manda alto sopra la traversa. La squadra di Colucci resta in proiezione offensiva, ma Pandolfi non riesce ad agganciare una sventagliata di Berardocco. Al quarto d’ora si innesca l’asse tra D’Agostino e Pandolfi, quest’ultimo chiama in causa Tonti ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Al 24’ la Juve Stabia perde Cinaglia per infortunio muscolare, al suo posto entra Vimercati. Dopo una fase di equilibrio e di poche emozioni nella parte centrale della frazione iniziale, al 38’ Pandolfi crea uno spazio per Zigoni che si libera dell’avversario e va giù: l’arbitro punisce il centravanti per simulazione. Nel finale di primo tempo, Margiotta spaventa gli ospiti con una punizione di poco alta. Al 44’, su disimpegno errato, Vimercati atterra proprio Margiotta lanciato a rete e si becca il rosso. Al rientro in campo, Colucci si gioca la carta Altobelli per dare più sostanza alla difesa. Al 47’ un calcio piazzato battuto da Scaccabarozzi impegna Tonti, autore di un deciso intervento. Le Vespe provano a resistere alle offensive nerazzurre, i ragazzi di Di Donato cercano di sfruttare la superiorità numerica. A metà secondo tempo ci prova Ricci dal limite, Tonti è sulla traiettoria e neutralizza senza particolari problemi. Al 76’ Margiotta si libera in area di rigore e va alla conclusione, presa bassa per Barosi. Non succede più nulla, dopo una serie di cambi da una parte e dall’altra si chiude il match: buon punto per la Juve Stabia in dieci al Francioni di Latina.

Il tabellino

Latina (3-5-2): Tonti; Cortinovis, Giorgini, De Santis; Di Livio, Carissoni, Amadio (81’ Bordin), Esposito A. (61’ Sannipoli), Riccardi; Margiotta, Carletti (46’ Fabrizi). A disposizione: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Barberini, Di Mino, Celli, Nori, Esposito Andrea. Allenatore: Daniele Di Donato

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Peluso, Cinaglia (24’ Vimercati), Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco, Ricci (78’ Maselli); D’Agostino (62’ Carbone), Zigoni (46’ Altobelli), Pandolfi (78’ Santos). A disposizione: Russo, Maresca, Dell’Orfanello, Bentivegna, Guarracino, Della Pietra, Silipo, Picardi. Allenatore: Leonardo Colucci

Arbitro: Claudio Panettella di Bari

Ammoniti: Giorgini, Carissoni (L), Zigoni, Peluso (JS)

Espulso: 44’ Vimercati (JS)