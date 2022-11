Serie C/Girone C - Un Felippe in versione bomber fa volare il Giugliano: superato il Monopoli al Partenio

È la sorpresa del campionato nonostante l’obiettivo salvezza. Il Giugliano di Raffaele Di Napoli vola nella parte alta della classifica e si prepara ad accogliere il Monopoli per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C. I Tigrotti stanno vivendo un momento di splendore, fatto di identità definitiva e di gioco consolidato. Allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino però arriva una squadra decisa a raccogliere punti pesanti per la zona sinistra della graduatoria.

Buon avvio per la compagine campana che riesce subito a gonfiare la rete con Biasiol, ma l’azione è annullata dal direttore di gara per fuorigioco di Nocciolini. La risposta dei pugliesi è affidata al solito Fella che si gira in area e prova a sorprendere Viscovo, la sfera termina sul fondo. Sul ribaltamento di fronte, Felippe impegna seriamente Vettorel con una conclusione precisa. Al 16’ il Giugliano passa in vantaggio proprio con Felippe su azione di Piovaccari: il pallone, dopo una deviazione di Bizzotto, giunge tra i piedi del cinque che deposita alle spalle di Vettorel. Al 21’ i gialloblù sfiorano anche il raddoppio con un colpo di testa di Piovaccari che finisce poco distante dallo specchio. Al 28’ Rolando si incarica della battuta di un calcio piazzato, Viscovo è attento e respinge. Poco dopo la mezz’ora, De Rosa lancia per Piovaccari che aggancia e calcia: Vettorel si oppone e tiene a galla i suoi. Nel finale di frazione si registra una buona opportunità non sfruttata da Gladestony, mentre il Monopoli non riesce a lasciare il segno con le idee d’attacco. Ad inizio ripresa si concretizza la seconda rete per i Tigrotti, ancora Felippe che veste l’abito del goleador e insacca alle spalle del portiere per il 2-0. Il centrocampista è protagonista di un pregevole gol in acrobazia. L’andamento della partita sembra orientato verso i campani, ma l’undici pugliese non ci sta e accorcia con Pinto al 58’. I biancoverdi prendono coraggio e alzano il baricentro, i gialloblù tengono e cercano di non crollare ancora. Nel finale, Starita conclude e Viscovo risponde: sulla ribattuta, Hamlili si divora il pari. Si chiude così al Partenio, il Giugliano vince e agguanta il quarto posto in solitaria.

Il tabellino

Giugliano (3-5-2): Viscovo; Scanagatta, Zullo (61’ Berman), Biasiol (81’ Ghisolfi); Di Dio, Gladestony, Felippe, De Rosa, Rondinella (61’ Oyewale); Piovaccari (54’ Kyeremateng), Nocciolini (81’ Poziello). A disposizione: Belardo, De Francesco, D'Alessio, Gomez, Ceparano. Allenatore: Lello Di Napoli

Monopoli (3-5-2): Vettorel; Drudi, Bizzotto, Fornasier; Falbo (46’ Pinto), Vassallo (63’ Starita), De Risio, Rolando (63’ Hamlili), Viteritti; Fella (79’ Manzari), Simeri (63’ Montini). A disposizione: Nocchi, Bevilacqua, Dibenedetto, Radicchio, Piarulli, Cristallo, Bussaglia, Corti, Manzari. Allenatore: Giuseppe Pancaro

Arbitro: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Ligo

Marcatori: 16’ Felippe (G), 47’ Felippe (G), 58’ Pinto (M)

Ammoniti: Felippe (G), Vassallo, Bizzotto, Fornasier, De Risio (M)