Serie C/Girone C - Il Pescara rimonta la Juve Stabia: Lescano e Cuppone ribaltano Maselli

Serie C Girone C

Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre, per la Juve Stabia è arrivata l’ora di riprendere la marcia. Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare, però, giunge il Pescara, squadra costruita per le zone nobili della classifica. La truppa di Leonardo Colucci, dal canto suo, vuole far valere il fattore interno e punta a ritrovare il successo.

Partenza arrembante dei padroni di casa che trovano subito il vantaggio con Maselli. Dopo un fraseggio con Santos, il numero otto entra in area e calcia di precisione: Plizzari battuto e partita sbloccata. Al 14’ Scaccabarozzi arma il tiro dalla distanza, ma manda sul fondo. Le Vespe restano in avanti e impegnano l’estremo difensore con Santos. Sul ribaltamento di fronte, azione caotica in area su giocata di Milani: si salva il pacchetto arretrato gialloblè. Al 21’ è Kolaj ad impegnare Barosi con un’iniziativa disinnescata dal guardiano locale. Al 25’ Lescano aggancia il pareggio: l’argentino approfitta del suggerimento di Cuppone e deposita alle spalle di Barosi. A una prima parte di gara su ritmi importanti segue una fase di equilibrio sostanziale e con zero occasioni. Il primo tempo va in archivio con un tentativo largo di Palmiero e con una traversa colpita da Vimercati. Al rientro in campo, il Pescara ha la prima chance importante con un’idea di Cuppone da zona defilata: la parabola finisce sull’esterno della rete. Al 57’ ci prova Gerbo con una botta ce non preoccupa Plizzari. Entrambi gli allenatori provano a cambiare qualcosa rispetto alle formazioni di partenza, ma il risultato non cambia. Al 78’ Cuppone completa la rimonta su assistenza di Milani. La Juve Stabia non riesce a reagire, esulta il Pescara al triplice fischio.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Barosi, Maggioni (87’ Peluso), Cinaglia, Vimercati, Mignanelli; Maselli, Gerbo (80’ Altobelli), Scaccabarozzi (80’ Pandolfi); Ricci (67’ Silipo), Santos, Bentivegna (87’ Zigoni). A disposizione: Russo, Maresca, BIagio, Dell'Orfanello, Carbone, Picardi, Berardocco, Guarracino, Della Pietra, D'Agostino. Allenatore: Colucci

Pescara (4-3-2-1): Plizzari, Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Gyabuaa (61’ Aloi), Palmiero (61’ Kraja), Mora (88’ Crecco); Kolaj (71’ Desogus), Cuppone (88’ Ingrosso); Lescano. A disposizione: Sommariva, D'Aniello, Crescenzi, Vergani, Delle Monache, D'Aloia, De Marino, Tupta, Saccani, Germinario. Allenatore: Colombo

Arbitro: Paride Tremolada di Monza

Marcatori: 6’ Maselli (JS), 25’ Lescano (P), 78’ Cuppone (P)

Ammoniti: Maggioni, Ricci, Gerbo, Pandolfi (JS)