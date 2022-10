Serie C/Girone C - La Turris scivola sul manto dell'Audace Cerignola: sconfitta all'esordio per Di Michele

La prima in panchina per mister David Di Michele. La Turris, rinnovata in panchina dopo la parentesi Padalino, affronta l’Audace Cerignola allo Stadio Domenico Monterisi. Reduce da due sconfitte consecutive, la formazione biancorossa va a caccia di un risultato utile per risalire la china e proiettarsi nella parte alta della graduatoria.

L’avvio dei campani è da dimenticare. Passano appena trenta secondi e i pugliesi sbloccano la contesa con Malcore. L’attaccante, col pallone al limite dell’area, fa partire un destro che batte Perina. La reazione dei Corallini è immediata con un bolide di Leonetti che trova la pronta risposta di Saracco. Al 17’ traversone in area per D’Andrea, il centravanti non riesce nel tap-in. Dopo un breve periodo di stallo del match, D’Andrea si mette in evidenza con un tiro mal calibrato da posizione interessante. Al 31’ l’Audace Cerignola sfiora il raddoppio con Allegrini che, sugli sviluppi di una battuta dalla bandierina, spedisce fuori. Al 35’ rigore conquistato dalla Turris per fallo di mano di D’Andrea in area: dal dischetto si presenta Maniero che fa 1-1. Si rientra negli spogliatoi senza altre occasioni da segnalare. Al ritorno in campo, la squadra di Pazienza trova il nuovo vantaggio con Tascone: ok nel tempismo, il centrocampista infila in rete col destro. Al 62’ è Neglia a mandare alto rispetto alla porta di Perina. Al 71’ è il palo ad opporsi a Achik che ci riprova anche al 74’ ma Perina è prodigioso. All’80’ legno colpito anche dalla Turris con Acquadro. Trascorrono cinque giri di lancette e ancora Achik è pericoloso in contropiede. Non succede più nulla, al triplice fischio esulta l’Audace Cerignola: mister Di Michele sconfitto alla prima con la Turris.

Il tabellino

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco, Allegrini (46’ Coccia), Blondett, Ligi; D’Ausilio (46’ Neglia), Capomaggio, Tascone, Sainz-Maza (78’ Ruggiero), Russo; D’Andrea (66’ Achik), Malcore. A disposizione: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Inguscio, Botta, Langella, Vitali, Giofrè. Allenatore: Pazienza

Turris (4-3-1-2): Perina, Frascatore, Manzi, Di Nunzio, Contessa (78’ Boccia); Gallo, FInardi, Taugourdeau (62’ Santaniello); Haoudi (77’ Acquadro); Maniero (77’ Stampete), Leonetti (86’ Longo). A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Ardizzone, Ercolano, Invernizzi, Aquino. Allenatore: Di Michele

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Marcatori: 1’ Malcore (AC), 36’ Maniero (T), 52’ Tascone (AC)

Ammoniti: Blondett (AC), Contessa (T)