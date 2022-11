Serie C/Girone C - Il Giugliano si piega all'imprecisione e alla sfortuna: la Juve Stabia sbanca il Partenio

Entrambe in zona alta di classifica e distanti appena tre punti. Il Giugliano vive un momento positivo in termini di prestazioni e risultati, sono cinque i punteggi utili di fila. La Juve Stabia, dal canto suo, è reduce da due sconfitte e cerca riscatto allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Torna il derby napoletano tra le due formazioni, disposte ad alimentare gli obiettivi d’inizio stagione.

Buon avvio per la formazione di Raffaele Di Napoli che si affaccia in vanti con una conclusione di Ceparano che si spegne di poco sul fondo. Stesso esito per la brigata di Leonardo Colucci con Ricci sul ribaltamento di fronte. All’8’ ci prova Zullo al volo sugli sviluppi di un piazzato, ancora imprecisione nel tentativo. Al 9’ Rondinella serve De Rosa che si aggiusta la sfera e calcia col mancino: iniziativa larga di un nulla. Al quarto d’ora, ancora Ricci si porta in zona offensiva con un’idea imperfetta. Al 16’, però, le Vespe trovano il varco giusto e sbloccano la disputa con lo sfortunato tocco di Gomez, nell’intenzione di anticipare Santos. Al 25’ D’Agostino col sinistro non riesce ad inquadrare il bersaglio. Al 28’ Pandolfi sfiora il raddoppio, bravo Viscovo ad uscire sui piedi dell’attaccante. Passano dieci minuti ed è Barosi il protagonista su un tiro di Rizzo, agevolato da un rimpallo in seguito a un cross di Gomez. All’intervallo, la Juve Stabia chiude avanti sul Giugliano. All’inizio secondo tempo si rinnova il confronto tra Pandolfi e Viscovo: azione personale dell’attaccante, grande risposta del portiere. Al 52’, sugli sviluppi di un piazzato dalla bandierina, Caldore stacca ma non è preciso. Al 56’ Rizzo scarica un mancino dalla distanza, il pallone fa la barba al palo. La pressione dei Tigrotti è costante, ma anche Gladestony non riesce a bucare Barosi. Al 67’ il subentrato Vimercati cerca di impensierire Viscovo senza successo. Al 72’ è Pandolfi a impegnare, con pochi problemi, l’estremo difensore di casa. Nel finale Nocciolini spreca due occasioni per il pareggio: al triplice fischio la Juve Stabia esulta, mentre il Giugliano esce sconfitto dal derby.

Il tabellino

Giugliano (3-5-2): Viscovo; Scanagatta, Zullo, C. Poziello (46’ Nocciolini); Rondinella (81’ Berman), Gladestony, Ceparano (60’ Felippe), De Rosa (69’ Salvemini), Gomez (46’ Di Dio); Rizzo, Piovaccari. A disposizione: Sassi, D’Alessio, Poziello R., Belardo, Aruta, De Lucia, De Francesco, Ghisolfi, Kyeremateng. Allenatore: Di Napoli

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni (80’ Peluso), Caldore, Cinaglia, Mignanelli; Carbone (52’ Scaccabarozzi), Maselli (63’ Altobelli), Ricci; D’Agostino (63’ Vimercati), Santos (80’ Zigoni), Pandolfi. A disposizione: Maresca, Russo, Dell'Orfanello, Picardi, Berardocco, Bentivegna, Della Pietra, Guarracino, Silipo. Allenatore: Colucci

Arbitro: Matteo Centi della sezione di Terni

Marcatori: 16’ aut. Gomez (JS)

Ammoniti: Gomez (G), Carbone, Ricci, Barosi (JS)