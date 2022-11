Serie C/Girone C - Leonetti salva la Turris nel finale: col Latina termina 2-2

C’è bisogno di una svolta in campo. Dopo il cambio di allenatore, con l’arrivo di David Di Michele in panchina, la Turris è chiamata a una reazione decisa per riscattare le tre sconfitte di fila. Allo Stadio Amerigo Liguori approda il Latina, squadra con tre punti di vantaggio sui Corallini e reduce da due ko consecutivi.

La fiammata d’apertura è dei padroni di casa dopo una buona combinazione tra Manzi ed Ercolano sulla destra: il traversone successivo pesca Leonetti in posizione di fuorigioco. All’8’ conclusione di Frascatore ribattuta da Cardinali, sulla respinta Haoudi manda alto. La reazione degli ospiti arriva con una zampata di Fabrizi che obbliga Fasolino ad intervenire per evitare guai. Dopo una fase di stallo, con i biancorossi che faticano a trovare l’idea per far male ai nerazzurri, ci pensa Haoudi a scuotere il match: diagonale verso la porta e intervento di Cardinali. Al 33’ si sblocca la sfida. Traversone di Frascatore, Maniero c’è ma Cardinali si oppone: sulla respinta, ancora il centravanti timbra di testa. Al 42’ pareggia il Latina, sfruttando l’indecisione della retroguardia della Turris: è Carletti a timbrare il cartellino. Termina in parità il primo tempo. Ad avvio ripresa, i padroni di casa cercano di restare proiettati in attacco ma gli ospiti controllano e non rischiano. Al 54’ conclusione di Tessiore su palla persa in uscita da Di Nunzio: parabola calibrata male. Al 58’ si rivedono in fase avanzata gli uomini di Di Dato, ma la giocata di Giorgini è alta. Esito analogo per Frascatore sul versante opposto. Al 64’ il Latina trova la via del secondo gol con un tiro dal limite di Di Livio che buca un non impeccabile Fasolino. Qualche secondo più tardi, Fabrizi va vicino al tris. Al 72’ rete annullata a Leonetti su segnalazione dell’assistente. All’81’ il subentrato Ardizzone non imprime forza con la testa al suggerimento di Contessa. Nel finale altro gol annullato alla Turris con Longo che deposita, ma l’arbitro fischia fallo in attacco. In pieno recupero, una perla di Leonetti vale il pareggio insperato dei Corallini: termina 2-2 il confronto del Liguori.

Il tabellino

Turris (3-5-2): Fasolino; Manzi, Di Nunzio (65’ Santaniello), Boccia; Ercolano, Haoudi (65’ Contessa), Finardi (77’ Acquadro), Gallo (77’ Ardizzone), Frascatore; Leonetti, Maniero (83’ Longo). A disposizione: Donini, Antolini, Vitiello, Primicile, Nocerino, Stampete, Invernizzi, Aquino. Allenatore: Di Michele

Latina (3-5-2): Cardinali; De Santis, Giorgini, Celli; Sannipoli, Di Livio (70’ Riccardi), Barberini, Tessiore, Esposito; Carletti (82’ Rossi), Fabrizi. A disposizione: Giannini, Tonti, Pellegrino, Di Mino, Nori, Cortinovis. Allenatore: Di Dato

Arbitro: Caldera della sezione di Como

Marcatori: 33’ Maniero (T), 42’ Carletti (L), 64’ Di Livio (L), 97’ Leonetti (T)

Ammoniti: Gallo, Finardi (T), De Santis, Sannipoli, Di Livio (L)