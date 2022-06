Serie C Femminile/Girone C - Poker dell'Independent alla Roma Decimoquarto

Il weekend si è concluso e la domenica sportiva ha riservato l'ultimo turno del Girone C di Serie C Femminile. Al Complesso Sportivo Kennedy si è giocato il confronto tra l'Independent e la Roma Decimoquarto. Le Pantere, ormai salve e senza ulteriori obiettivi da agguantare, arrivano al match con l'intenzione di chiudere positivamente l'annata. Le ospiti, dal canto loro, approdano in Campania con la volontà di ottenere un risultato utile in vista del playout. Sul suolo napoletano va in scena una gara a senso unico, le locali calano il poker al termine dei novanta minuti regolari. Due gol per tempo, già al 25' si sblocca la sfida con Tagliaferri che gonfia la rete. Poco dopo la mezz'ora, ci pensa Galluccio a mettere in cassaforte la vittoria. Nella seconda parte della ripresa, Astarita al 78' e Russo all'88' fissano il definitivo 4-0. La stagione dell'Independent termina con un successo e col bottino di 33 punti conquistati.