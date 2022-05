Serie C Femminile/Girone C - L'Apulia Trani demolisce l'Independent: 6-0 al Comunale

Una squadra senza obiettivi di classifica e con la salvezza già ottenuta esce sconfitta dall'ultima trasferta della regular season del Girone C di Serie C Femminile. L'Independent crolla sul campo dell'Apulia Trani e incappa in un pesante ko. Sono sei le marcature realizzate dalla formazione locale che consolida il primato in graduatoria ma deve rimandare - a causa del successo del Chieti contro la Res Roma - la promozione in Serie B. Le padrone di casa passano in vantaggio con un bolide di Rus che sblocca il risultato al 20', alla mezz'ora il raddoppio porta la firma di Bistrian. Le campane accusano il colpo e ancora Rus firma il tris e la doppietta personale. Prima dell'intervallo ci pensa Maknoun a chiudere i conti per il poker. Nel secondo tempo, la capolista firma altre due realizzazioni: ci pensano nuovamente Rus e Maknoun ad andare in gol ed aumentare il gap nel risultato. Poi, il messaggio delle locali per la pulizia e l'ordine dello spogliatoio ospite: "Oltre il risultato sportivo, oltre la rivalità: un ringraziamento particolare all'Independent per il bel gesto". Nell'ultima giornata di campionato, in programma tra una settimana, l'Apulia Trani sarà attesa dalla trasferta sul rettangolo verde dell'ultima in classifica: l'Eugenio Coscarello Castrolibero. L'Independent accoglierà la Roma Decimoquarto al Kennedy.