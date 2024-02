La Juve Stabia crolla a Catania, Castellini ferma la corsa della capolista

Si ferma la fuga della Juve Stabia. Dopo sedici risultati utili consecutivi, la squadra di Guido Pagliuca si arrende al Catania: una doppietta di Castellini stende la capolista allo stadio Angelo Massimino-Cibali. Per la prima della classe arriva la seconda sconfitta in campionato.

Etnei subito in avanti: al 3’ angolo di Cicerelli e incornata di Castellini, nessun problema per Thiam. Le vespe non pungono e al 14’ i padroni di casa passano in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner battuto da Peralta, ancora Castellini sorprende la retroguardia e di testa insacca. Il gol galvanizza i rossazzurri, al 19’ tiro-cross di Cicerelli e Thiam deve rifugiarsi in angolo. L’ex portiere della Spal si fa trovare pronto anche al 23’ sul tiro di Costantino, dopo una disattenzione di Bellich. Sul capovolgimento di fronte Piscopo prova a scuotere i suoi con una conclusione che risulta imprecisa. Al 30’ traversone di Andreoni dalla destra, Adorante non riesce a indirizzare verso il bersaglio. Quattro giri di lancette dopo l’attaccante impegna Albertoni, sulla respinta Candellone si divora il pareggio, mancando il tocco vincente.

La Juve Stabia cerca di riordinare le idee all’intervallo, ma è ancora il Catania a rendersi pericoloso con un sinistro di Peralta disinnescato da Thiam. I gialloblù replicano con un guizzo di Andreoni, prolungato da Adorante: in area però non ci sono compagni. Poi Leone calcia, il ventiquattrenne colpisce di testa e manda oltre la traversa. Al 62’ proteste degli ospiti per un tocco di mano in area, il direttore di gara lascia proseguire. Dieci minuti più tardi Buglio verticalizza per Mosti, il destro è impreciso. La formazione di Lucarelli riparte e con Castellini raddoppia: è il 75’ quando il numero 27 riceve da Cicerelli, entra in area e batte Thiam. Le vespe tentano di rendere la serata meno pesante, ma la compagine di casa difende con ordine e non concede altro ai ragazzi di Pagliuca. Battuta d’arresto per la capolista al triplice fischio.

Il tabellino

Catania (4-2-3-1): Albertoni; Bouah, Quaini, Monaco, Castellini; Welbeck, Tello (78’ Ndoj); Cicerelli (78’ Marsura), Peralta (65’ Zammarini), Chiricò (88’ Chiarella); Costantino (65’ Di Carmine). A disp.: Furlan, Donato; Curado, Kontek, Patalano, Haveri, Cianci. All.: Lucarelli

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni (82’ Piovanello), Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi (65’ Romeo); Piscopo (66’ Mosti); Candellone, Adorante. A disp.: Esposito, La Rosa, Baldi, Folino, Picardi, Stanga, D’Amore, Pierobon, Gerbo, Meli, Garau, Guarracino. All.: Tarantino (squalificato Pagliuca)

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa

Marcatori: 14’ Castellini (C), 75’ Castellini (C)

Ammoniti: Welbeck, Di Carmine (C), Bellich, Buglio, Piovanello (JS)