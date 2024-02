Il Giugliano stende il Messina, Salvemini riporta i tigrotti al successo

Il Giugliano ritrova subito la vittoria. La squadra di Valerio Bertotto, reduce dallo stop sul campo del Taranto, si riscatta in casa: battuto il Messina con un gol di Salvemini allo scadere. Tre punti importanti per i gialloblù che consolidano la posizione in zona playoff. Si ferma invece la striscia vincente della truppa di Giacomo Modica.

Per la prima conclusione non bisogna attendere molto. Al 3’ Emmausso fa partire un destro a giro direttamente verso il bersaglio, la sfera si spegne sul fondo con Russo sulla traiettoria. Passano sei minuti e Franco, dopo aver ricevuto, manda alto. I tigrotti provano a ribaltare la manovra, ma è ancora il centrocampista a calciare verso lo specchio della porta, Russo neutralizza al 27’. I ragazzi di Bertotto tentano di innescare Salvemini, ma la retroguardia giallorossa non corre particolari rischi. All’intervallo resiste la parità, le due squadre rientrano negli spogliatoi del De Cristofaro con il risultato bloccato.

Al rientro in campo il Giugliano è più propositivo e costruisce la prima occasione della seconda frazione. Al 53’ Balde conclude con il mancino da posizione defilata, il pallone termina fuori. Passano due minuti e Salvemini va vicino alla rete del vantaggio, Fumagalli si supera con un grande intervento. Sul capovolgimento di fronte Russo respinge la botta di Plescia dalla distanza. Al 62’ tiro-cross di Romano, l’estremo difensore ospite devia in corner. I gialloblù insistono: dopo il colpo di testa di Cargnelutti (76’) e il bolide di Balde (79’), i campani passano in vantaggio al novantesimo. Sugli sviluppi di un corner, Salvemini controlla e in girata supera Fumagalli: 1-0 al De Cristofaro.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi (88’ Menna), Cargnelutti, Caldore, Oyewale (75’ Yabre); Romano, Maselli (88’ Berardocco), De Rosa (64’ Gladestony); Ciuferri (75’ De Sena), Salvemini, Balde. A disp.: Baldi, Rob Coprean, Scognamiglio, Boccia, Oviszach, Di Dio. All.: Bertotto

Messina (4-2-3-1): E. Fumagalli; Ortisi, Manetta, Dumbravanu, Scafetta; Firenze (69’ Cavallo), Franco (93’ Signorile); Zunno (85’ Civilleri), Emmausso, Rosafio (69’ Frisenna); Plescia (69’ Luciani). A disp.: Piana, Zona, Lia, Giunta, Polito, J. Fumagalli. All.: Modica

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza

Marcatori: 90’ Salvemini (G)

Ammoniti: Oyewale, Maselli (G), Dumbravanu (M)