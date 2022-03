Serie A Femminile - La Sampdoria esulta, il Napoli crolla in esterna: decide Spinelli

Diciottesimo appuntamento del campionato di Serie A Femminile, uno dei posticipi di giornata è il match tra Sampdoria e Napoli. La formazione allenata da Antonio Cincotta arriva all'impegno con un doppio obiettivo: rilanciarsi in classifica e riscattare il passo falso dell'ultima gara. Le partenopee di Giulia Domenichetti hanno un solo imperativo: vincere per avvicinarsi alla zona salvezza.

Il primo sussulto verso la porta è al minuto 2 con Tarenzi, il capitano di casa scatta in profondità e chiama in causa Baldi. Al 4' è Rincon a costringere l'estremo difensore alla parata. Due giri di lancette dopo tocca a Conc, il sinistro è neutralizzato da Baldi che si rifugia in corner. Al 9' la pressione delle blucerchiate si concretizza. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Spinelli approfitta di una ribattuta e insacca. All'11' Rincon obbliga ancora Baldi all'intervento, mentre al 22' Seghir sfiora il raddoppio con un mancino insidioso. È monologo ligure con Baldi miracolosa su Tarenzi al 26'. La frazione iniziale si chiude senza affondi da parte delle campane, in seria difficoltà e mai pericolose in chiave offensiva. Approccio diverso ad avvio ripresa per il team napoletano che va vicino al gol con l'incornata di Jaimes: Tampieri salva. Al 70' Jaimes, tra le più vivaci e pungenti, supera la difesa della Sampdoria e libera un tiro che Tampieri fa suo. Al 76' ci pensa Tui ad affacciarsi in avanti con un bolide dalla distanza. Le doriane devono chiudere i varchi e all'87' rischiano sulla sponda di Jaimes per Tui: il tocco della centrocampista è impreciso. L'incontro termina con la vittoria delle padrone di casa allo Stadio Comunale Garrone di Bogliasco.

Il tabellino

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri, Rizza, Pisani, Spinelli, Giordano, Seghir (68’ Auvinen), Fallico, Conc, Rincon (40’ Battelani), Tarenzi, Martinez (68’ Martinovic). A disposizione: Caniza, Bargi, Boglioni, Bursi, Gardel, Helmvall. Allenatore: Cincotta

Napoli (4-3-3): Baldi; Golob (90’ Berti), Pinna (64’ Pinna), Tui, Erzen, Awona, Acuti (46’ Errico), Abrahamsson, Toniolo (64’ Di Marino), Severini (46’ Jaimes), Mauri. A disposizione: Aguirre, Colombo, Corrado, Garnier. Allenatore: Domenichetti

Arbitro: Costanza di Agrigento

Marcatrici: 9' Spinelli (S)

Ammonite: Pisani, Seghir, Conc (S), Awona (N)