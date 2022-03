Serie A Femminile - È una fatal Verona per il Pomigliano: 2-0 scaligero nel segno di Sardu e Quazzico

Turno precedente di stop forzato per il Pomigliano, la squadra di Manuela Tesse torna in campo per l'impegno in trasferta contro l'Hellas Verona. Diciottesimo appuntamento del campionato di Serie A Femminile, allo Stadio Umberto Capone va in scena il testa a testa per la zona calda della classifica. Campane intenzionate ad archiviare la pratica salvezza, scaligere pronte a chiudere positivamente la complicata stagione.

Partita equilibrata tra le due formazioni, il primo sussulto è delle ospiti con un colpo di testa di Apicella sugli sviluppi di un angolo: l'incornata è imprecisa. All'11' ci prova Moraca con una punizione bloccata da Haaland. Al 13' Rinaldi ha una clamorosa occasione in contropiede: l'attaccante granata non sfrutta lo spazio e calcia dalla distanza, la traiettoria disegnata - apparentemente innocua - si stampa sulla traversa. Sale la pressione delle locali e al 17' Jelencic scalda i guantoni di Cetinja. L'estremo difensore di Tesse non può nulla al 19' sulla botta da lontano di Sardu: il destro della calciatrice di casa, dopo una respinta del reparto arretrato, si spegne all'angolino. Il vantaggio del Verona non fa scuotere le avversarie, il Pomigliano infatti non riesce a costruire azioni interessanti e soltanto un traversone insidioso di Moraca è degno di nota. Nel recupero del primo tempo, le ragazze di Veronica Brutti sfiorano il raddoppio col montante colpito da Rognoni.

Partenza arrembante per le campane ad avvio ripresa. La subentrata Ippolito lancia per Dellaperuta, il pallone rimbalza sulla centravanti e favorisce Rinaldi che calcia. Il tiro supera Haaland, ma Dellaperuta - in posizione di fuorigioco - tocca a pochi metri dalla linea di porta e obbliga l'arbitro ad invalidare la giocata. Disperazione per il Pomigliano che senza la deviazione dell'italo-americana avrebbe agguantato il pareggio. Al 48' Banusic ci prova senza trovare il bersaglio, stesso esito per Apicella al 51' con lo stacco in area. Sul capovolgimento di fronte, Pasini non impatta bene e il tentativo ad incrociare è raccolto da Cetinja. Al 53' Rognoni salta il portiere ospite e carica il destro, provvidenziale Ejangue in chiusura. Il raddoppio del Verona arriva proprio dall'angolo successivo col colpo di testa di Quazzico. Al 68' Rinaldi scarica un diagonale verso lo specchio, il destro è deviato sul fondo dalla retroguardia scaligera. Sul calcio piazzato dalla bandierina, Haaland deve opporsi a Dellaperuta. Al 77' Cox svetta, la sfera si perde fuori. All'83' Haaland neutralizza una conclusione di Ippolito.

Nel finale, Rognoni da una parte e Landa dall'altra cercano di cambiare ulteriormente il punteggio. Al triplice fischio matura il 2-0 per il Verona che si assicura la prima vittoria in campionato. Brutto tonfo per il Pomigliano in trasferta.

Il tabellino

Verona (4-3-3): Haaland, Miagkova (46' Oliva), Quazzico (71' Horvat), Ambrosi, De Sanctis, Jelencic, Sardu, Lotti, Pasini (64' Arrigoni), Rognoni, Anghileri (58' Ledri). A disposizione: Gritti, Marchiori, Mancuso, Casellato, Imprezzabile. Allenatrice: Veronica Brutti

Pomigliano (4-3-3): Cetinja, Ejangue, Cox, Apicella, Fusini, Tudisco (46' Banusic), Vaitukaityte (93' Mastrantonio), Ferrario, Rinaldi, Dellaperuta (71' Landa), Moraca (46' Ippolito). A disposizione: Fierro, Varriale, Capparelli. Allenatrice: Manuela Tesse

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

Marcatrici: 19' Sardu (V), 54' Quazzico (V)

Ammonite: De Sanctis, Pasini (V), Ippolito (P)