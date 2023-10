Serie A Femminile - Batosta per il Pomigliano, la Roma vince in goleada: manita delle giallorosse al Liguori

Secondo stop in campionato per il Pomigliano, il bottino in palio allo stadio Amerigo Liguori va alla Roma. La formazione allenata da Antonio Contreras, reduce dal buon pareggio in trasferta contro il Sassuolo, inciampa ancora in casa. Manita della compagine di Alessandro Spugna a Torre del Greco e terzo successo consecutivo nella nuova Serie A.

Bastano appena nove giri di lancette alle giallorosse per sbloccare il risultato. Sul tentativo da distanza ravvicinata, Buhigas è reattiva e disinnesca la botta di Giugliano. Sulla respinta si fa trovare pronta Latorre che scarica per Feiersinger: il destro dell’austriaca è vincente e le ospiti passano al Liguori. Il vantaggio galvanizza la squadra di Spugna che sfiora il raddoppio con una conclusione di Di Guglielmo che trova il palo a dire di no. La seconda rete delle capitoline è nell’aria e arriva al 20’. Pasticcio in fase difensiva di Novellino, Feiersinger ringrazia e non fallisce da ottima posizione. Soltanto al 25’ le Pantere si fanno vedere dalle parti di Ceasar con un tiro di Martinez dal limite, la difesa devia e il portiere neutralizza. Passata la mezz’ora di gioco ci provano Viens, Giugliano e Valdezate, la retroguardia partenopea allontana i pericoli con qualche affanno. La brigata di Contreras cercano di capovolgere l’azione, ma al 44’ la Roma mette in ghiaccio il risultato con Kumagai che, di testa, concretizza l’angolo calciato da Giugliano.

Il Pomigliano torna in campo alla ricerca di una vera e propria impresa, ma rischia di subire la quarta marcatura delle avversarie al 50’. Viens si presenta a tu per tu con l’estremo difensore e non trova la giocata giusta, brava Buhigas ad ipnotizzare la canadese. Al 54’ nuovamente Viens va vicinissima al gol (palo esterno), poi è Haavi ad impegnare la numero 12 di casa. Dopo tre minuti, la traversa nega l’esultanza a Nambi e Giugliano è prodigiosa su Martinez. Al 64’ l’undici di Spugna segna la rete del poker con l’incornata di Viens, abile a concretizzare un altro suggerimento di Giugliano da palla inattiva. Le giallorosse sono anche sfortunate con il terzo legno di giornata colpito al 75’ da Serturini, l’azione va avanti e Buhigas deve opporsi a Kramzar e Giacinti. Totale gestione per le capitoline nelle fasi conclusive, all’ultimo sussulto del match Tomaselli fa 0-5.

Il tabellino

Pomigliano: Buhigas; Novellino (65’ Battistini), Rabot, Caiazzo, Harvey; Szymanowski, Di Giammarino (90’ Corrado), Bourgouin (73’ Domi), Ippolito; Nambi (90’ Manca), Martinez. A disp.: Apicella, Fusini, Gavillet, Ferrario, Tengue. All.: Contreras

Roma: Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Valdezate, Aigbogun; Feiersinger, Giugliano (74’ Tomaselli), Kumagai (75’ Ciccotti); Latorre (60’ Serturini), Viens (74’ Giancinti), Haavi (60’ Kramzar). A disp.: Korpela, Bartoli, Greggi, Glionna. All.: Spugna

Arbitro: Antonio Di Reda

Reti: 9’ Feiersinger (R), 20’ Feiersinger (R), 44’ Kumagai (R), 64’ Viens (R), 94’ Tomaselli (R)

Ammonizioni: Szymanowski (P), Di Guglielmo, Valdezate (R)