Serie A Femminile - Il Sassuolo riprende il Pomigliano, 1-1 allo Stadio Ricci: Harvey e Sabatino in gol

Harvey apre le danze, Sabatino agguanta il pareggio: il match tra Sassuolo e Pomigliano, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A Femminile, si chiude sul risultato di 1-1. Primo punto conquistato dalle due squadre, reduci dalle rispettive sconfitte - contro Fiorentina e Juventus - al debutto.

Avvio favorevole alla formazione neroverde che spinge subito alla ricerca del vantaggio, la brigata granata invece cerca di chiudere le linee di passaggio per colpire in ripartenza. La prima occasione è targata Sabatino al 2’. L’attaccante riceve da Filangeri, abile dalle retrovie, controlla e calcia, Buhigas è attenta e neutralizza. Le Pantere tentano di costruire qualche azione interessante, ma sono di nuovo le ragazze di Piovani a rendersi pericolose con un colpo di testa di Philtjens su traversone di Orsi al 12’: impatto debole e facile preda del portiere. Soltanto a metà frazione, il Pomigliano si fa vedere dalle parti di Durand con Szymanowski e Martinez, le conclusioni non impensieriscono la retroguardia di casa. Al 26’ la calciatrice argentina, servita da Martinez, appoggia per Nambi che, da due passi, fallisce il tap-in e spreca una clamorosa chance per le ospiti. Attorno alla mezz’ora c’è da registrare una girata di Missipo, al 32’ invece Beccari e Sabatino tentano di dialogare in area, sciupando una buona opportunità. L’ultimo spunto del primo tempo è di Szymanowski che riceve da Nambi e impegna Durand sul suo palo.

Sussulto Sassuolo in avvio di ripresa. Al 52’ Beccari raccoglie il possesso al limite, si aggiusta la sfera sul destro e fa partire un diagonale che risulta impreciso. Il Pomigliano non ci sta e sblocca il punteggio al 54’. Calcio piazzato per le campane, sponda di Caiazzo per Harvey che trova il tocco vincente e batte Durand. La reazione delle neroverdi non si fa attendere. Al 59’ Sabatino sfrutta un angolo di Pleidrup e, dall’interno dell’area, non lascia scampo a Buhigas: incornata giusta e 1-1. Al 64’ l’attaccante di casa prova a ripetersi, questa volta su un cross di Santoro, il colpo di testa termina sul fondo. Al 78’ Nambi va via a Santoro e mette al centro dove Szymanowski calcia a botta sicura, deviazione provvidenziale da parte della difesa. Nel finale, Buhigas si distende e compie un vero miracolo sulla giocata di Clelland da distanza ravvicinata. Poi è Pleidrup ad andare vicina al gol. Dopo sei minuti di recupero, la sfida va in archivio.

Il tabellino

Sassuolo: Durand; Orsi, Filangeri (80’ Kullashi), Pleidrup, Philtjens (63’ Santoro); Pondini (63’ Brignoli), Passeri, Prugna; Missipo (46’ Clelland); Sabatino, Beccari (74’ Sciabica). A disp.: Kresche, Tudisco, Monterubbiano, Nagy. All.: Piovani

Pomigliano: Buhigas; Novellino (80’ Apicella), Rabot, Caiazzo, Harvey; Ferrario (66’ Bourgouin), Di Giammarino, Szymanowski, Ippolito (93’ Domi); Nambi (80’ Battistini), Martinez. A disp.: Gavillet, Fusini, Manca, Tengue, Corrado. All.: Contreras

Arbitro: Gianluca Renzi della sezione di Pesaro

Reti: 54’ Harvey (P), 59’ Sabatino (S)

Ammonite: Battistini (P)