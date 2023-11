Serie A Femminile - Prosegue la crisi del Pomigliano, la Sampdoria passa con l'ex Taty

La Sampdoria passa ancora allo Stadio Liguori. Dopo la vittoria di misura in Coppa Italia, le blucerchiate conquistano il secondo successo - di nuovo per 0-1 - a Torre del Greco. Il Pomigliano di Antonio Contreras va ko per la quarta volta consecutiva. Prosegue la crisi di risultati in campionato per le Pantere, sconfitte dall’ex Taty.

La cronaca del match si apre con un tentativo di Heroum che stacca su un cross proveniente dalla trequarti, Buhigas fa sua la sfera sul primo palo al 4’. Passano circa cinque minuti di gioco e le blucerchiate tornano a rendersi pericolose, questa volta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Pisani cerca la deviazione vincente in scivolata, ma la difesa respinge. All’11’, sul versante opposto, Nambi si coordina per la conclusione da fuori area: il sinistro però è impreciso. Al 17’ è il palo a negare la gioia alle ospiti. Cuschieri mette al centro, De Rita impatta sul secondo palo e il pallone si stampa sul legno. Meglio la Sampdoria nella fase iniziale della gara, al 25’ altra occasione per l’undici di Mango. Cuschieri serve Schatzer che scarica un mancino di prima intenzione verso la porta, Buhigas è attenta e neutralizza. Poi tocca a Benoit a provarci con una punizione risultata alta rispetto al bersaglio. L’ultima fiammata è del Pomigliano con Martinez, il destro della guatemalteca trova i guantoni di Tampieri.

In avvio di ripresa, dopo una giocata di Giordano parata dal portiere di casa, c’è l’episodio che cambia il volto della partita e complica la giornata delle Pantere. Capitan Apicella, già ammonita al 27’, commette un fallo che costa il secondo giallo e l’espulsione. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra granata si porta in attacco e Di Giammarino chiama in causa l’estremo difensore ospite. Le liguri cercano di alzare il baricentro, impegnando il reparto arretrato delle partenopee con Heroum e Taty nel giro di pochi secondi. Alla lista di occasioni si aggiungono anche Giordano con un tiro al 63’ e Bragonzi con un’incornata al 65’, Buhigas risponde presente. Nel finale cambia il risultato. All’81’ Harvey interviene in maniera irregolare su Battelani in area, l’arbitro assegna la massima punizione alla Samp. Sul dischetto si presenta l’ex Taty che trasforma e sblocca la gara. Il Pomigliano va a caccia del pareggio nel recupero, soltanto la traversa si oppone a Martinez. Si salvano le blucerchiate, per il gruppo di Contreras arriva la quarta sconfitta consecutiva.

Il tabellino

Pomigliano (4-4-2): Buhigas; Apicella, Harvey (84’ Szimanowski), Caiazzo, Fusini (90’ Ferrario); Rabot, Nambi (67’ Novellino), Di Giammarino, Ippolito; Martinez, Bourguin. All.: Sanchez

Sampdoria (4-5-1): Tampieri; De Rita, Pisani, Heroum, Oliviero; Cuschieri (63’ Bragonzi), Schatzer, Benoit (63’ Huchet), Re, Giordano (78’ Battelani); Taty. All.: Mango

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria

Reti: 82’ rig. Taty (S)

Ammonizioni: Apicella, Bourguin, Fusini, Harvey (P), Huchet, Taty, Bragonzi (S)

Espulsioni: al 50’ Apicella (P) per doppia ammonizione