Pomigliano Femminile, sconfitta sul campo del Milan: 4-1 per le rossonere

Quarta sconfitta in campionato, terza consecutiva: il Pomigliano di Antonio Contreras cade sul campo del Milan e resta con un solo punto in classifica. Per la brigata di Maurizio Ganz arriva la seconda vittoria e il terzo risultato utile dopo cinque gare.

Avvio da dimenticare per le Pantere che rischiano subito, le rossonere sfiorano il vantaggio dopo pochi secondi. Marinelli si ritaglia lo spazio per la giocata e scarica per Asllani, l’attaccante con il destro manda fuori. Al 2’ però la svedese non perdona. Sugli sviluppi di una punizione di Mascarello dalla destra, incornata perfetta e sfera alle spalle di Buhigas per l’1-0. All’11’ è Staskova ad andare vicina al bersaglio, l’impatto è debole e l’estremo difensore blocca. La risposta dell’undici granata arriva al quarto d’ora con un diagonale di Nambi, dopo un passaggio di Martinez: il mancino ad incrociare trova la parata di Giuliani. Al 17’ Buhigas sale in cattedra con un doppio intervento su Staskova, innescata da Marinelli. A metà frazione cresce l’intensità delle partenopee con Rabot dalla distanza e con un gol annullato per offside a Szymanowski, ma al 23’ è l’autrice del vantaggio a spaventare la retroguardia campana su un’indecisione tra Buhigas e Apicella. Al 26’ destro dalla distanza di Ippolito, il portiere locale vola sotto la traversa e smanaccia in corner. Al 30’ combinazione tra Asllani e Grimshaw, la centrocampista scozzese pesca Staskova che, dall’interno dell’area, non sbaglia per il raddoppio del Milan. La compagine di Ganz prova a mettere in affanno ancora le avversarie con Laurent al 34’, ma il Pomigliano prova a reagire con gli ultimi sussulti targati Martinez e Ippolito.

La ripresa si apre con una nuova fiammata delle rossonere da angolo, Mascarello pennella per il colpo di testa di Swaby, la sfera danza sulla linea e la difesa salva in extremis. Al 50’ traversone di Soffia dalla fascia, Buhigas in uscita nega l’opportunità a Staskova. Al 61’, ancora da situazione da fermo, Piga cerca la girata al volo ma spedisce alto sopra la traversa. Nella parte centrale del secondo tempo chance per Grimshaw, al 71’ però le Pantere trovano il guizzo per riaprire la contesa. Ippolito serve Martinez: la guatemalteca salta Swaby in velocità e batte Giuliani in uscita. Le speranze delle ragazze di Contreras durano appena otto minuti perché al 79’ Asllani sigla la sua doppietta personale con un rasoterra su assist di Piga. La svedese va a caccia della tripletta, ma Buhigas si oppone. L’estremo difensore ospite respinge altresì la conclusione di Soffia. Nel recupero Grimshaw si incarica della battuta di un calcio di rigore e fa 4-1.

Il tabellino

Milan (4-2-3-1): Giuliani; Bergamaschi, Swaby, Piga , Guagni (46’ Arnadottir) ; Mascarello (85’ Adami), Grimshaw; Marinelli (46’ Dompig) , Laurent (46’ Arnadottir), Asllani; Staskova (66’ Vigilucci) A disp.: Cernoia, Fusetti, Jonusaite, Copetti. All.: Ganz

Pomigliano (4-4-2): Buhigas, Novellino (85’ Fusioni), Rabot, Apicella Harvey; Nambi, Di Giammarino (85’ Domi), Martinez, Corrado; Ippolito, Szymanowski. A disp.: Fusini, Caiazzo, Domi, Manca, Battistini, Tengue, Bourgouin, Ferrario, Gavillett All.: Contreras

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata

Reti: 2’ Asllani (M), 29’ Staskova (M), 71’ Martinez (P), 79’ Asllani (M), 93’ rig. Grimshaw (M)

Ammonizioni: Bergamaschi (M), Di Giammarino, Novellino, Buhigas (P)