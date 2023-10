Napoli Femminile, con l'Inter arriva la quinta sconfitta di fila: Simonetti e Cambiaghi stendono le azzurre

Quinta sconfitta consecutiva in campionato, il Napoli chiude questa prima parte della stagione con zero punti in classifica. Allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni vince l’Inter di Rita Guarino con un gol per tempo. Alla ripresa, dopo la sosta per le Nazionali, la brigata di Biagio Seno affronterà il Sassuolo in un vero e proprio scontro diretto.

La cronaca si apre con le nerazzurre in fase di possesso e di pressione, mentre le partenopee attendono il momento giusto per colpire in contropiede. Le prime occasioni sono proprio delle ospiti con la conclusione di Kobayashi, il mancino si spegne poco distante dallo specchio con Cetinja posizionata sulla traiettoria. La risposta della squadra di casa non si fa attendere con il cross di Bonfantini dopo l’incursione in area, Di Bari salva tutto. Passano pochi secondi e Cambiaghi prova a calciare da buona posizione, la retroguardia di mister Seno è attenta e si oppone. Al 16’ Banusic scatta sul filo del fuorigioco, addomestica un pallone dalle retrovie e impegna Cetinja, alla parata più importante della frazione iniziale. Da calcio d’angolo il Napoli tenta di pungere con Chmielinski, ma il colpo di testa è impreciso. La tedesca non si arrende e al 18’ chiama in causa l’estremo difensore. Al 21’ chance ghiotta per l’Inter su un traversone di Merlo, Bonfantini anticipa le avversarie e impatta: sfera di poco sul fondo. Al 26’ proteste locali per un contatto in area su Karchouni, l’arbitro lascia proseguire. Sul capovolgimento di fronte la mira di Kobayashi è ancora da rivedere, alla mezz’ora però si sblocca il risultato in favore della truppa di Guarino. Sugli sviluppi di una punizione di Tomter, la retroguardia azzurra allontana per un attimo: il pallone arriva dalle parti di Simonetti che si coordina al volo e supera Bacic. Gli ultimi sussulti del primo tempo sono di Csiszar e di Bugeja, il punteggio resta invariato fino all’intervallo. In avvio di ripresa l’Inter trova il guizzo per il raddoppio. Cambiaghi riceve da Merlo e, da due passi, manda alle spalle di Bacic. L’undici locale viaggia sulle ali dell’entusiasmo e mette in difficoltà il pacchetto arretrato di Seno al 53’ con Karchouni e al 55’ con Bonfantini. Le partenopee sono anche sfortunate con il palo colpito da Banusic, al 64’ invece lo stacco di Lazaro è largo rispetto al bersaglio. In un giro di lancette, tra il 65’ e il 66’, il portiere ospite tiene a galla le compagne con un doppio intervento sulla botta di Karchouni e sul colpo di testa di Tomter. Il Napoli spinge nel finale, sfiorando il gol con Banusicm Kajzba e con la traversa colpita da Chmielinski all’82’. Non c’è altro da segnalare, al triplice fischio le nerazzurre vincono per 2-0 allo stadio Breda.