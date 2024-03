Pomigliano Femminile, pesante ko in casa del Milan: cronaca e tabellino

Sconfitta numero sedici in campionato per il Pomigliano Femminile che crolla sul campo del Milan e resta all’ultimo posto in classifica. Sesto ko di fila per la compagine campana che in queste prime due giornate della poule salvezza ha incassato nove reti.

Le due squadre si studiano in avvio, ma sono le rossonere a sviluppare le prime azioni d’attacco. Piga ci prova al 7’ senza indirizzare verso lo specchio della porta, anche Dompig manda sul fondo al 10’. Un minuto più tardi chance per le padrone di casa con una conclusione di Nadim dal limite che si spegne di poco fuori. Al 13’ altro squillo della formazione di casa con Bergamaschi che non riesce a sorprendere Buhigas. Il punteggio cambia al 15’: Ijeh impegna l’estremo difensore granata, Dompig raccoglie la respinta corta e insacca. Una timida reazione del Pomigliano arriva soltanto al 35’ con un tiro di Fusini dalla distanza neutralizzato da Giuliani. Tre giri di lancette dopo Arcangeli ci prova, il portiere blocca. Poi tocca ad Harvey tentare la giocata, ribattuta dalla retroguardia avversaria. Al 44’ il Milan raddoppia: Nadim mette in difficoltà Caiazzo e calcia, Buhigas respinge e ancora Dompig si fa trovare pronta per il tap-in.

La ripresa si apre con un’iniziativa di Di Giammarino da fuori, al 47’ però le rossonere calano il tris: Ijeh resiste alla marcatura di Caiazzo, fraseggia con Nadim e batte la numero 12. Le ospiti rispondono con Rabot al 54’, Giuliani controlla. Al 59’ c’è spazio anche per il poker: sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Cernoia, Vigilucci colpisce di testa e fa 4-0. Il Milan continua a creare occasioni e al 64’ Bergamaschi fa partire il destro, ma trova la replica di Buhigas. All’82’ Asllani, a tu per tu con il portiere, conclude con il destro ma manca il bersaglio. Totale gestione per l’undici locale nel finale, il Pomigliano non riesce a segnare il gol della bandiera e rientra in Campania con un’altra e pesante sconfitta.

Il tabellino

Milan (4-3-3): Giuliani; Piga (58’ Vigilucci), Swaby (58’ Fusetti), Mesjasz, Bergamaschi; Grimshaw (65’ Rubio), Cernoia, Dubcova; Dompig (69’ Marinelli), Nadim (65’ Asllani), Ijeh. A disp.: Copetti, Donolato, Guagni, Mascarello. All.: Corti

Pomigliano (3-5-2): Buhigas; Caiazzo (78’ Domi), Apicella, Fusini; Harvey, Di Giammarino (67’ Novellino), Ferrario, Rabot, Battistini (52’ Nambi); Ippolito (78’ Szymanowski), Arcangeli. A disp.: Gavillet, Schettino, Vingiani. All.: Carannante

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

Reti: 15’ Dompig, 44’ Dompig, 47’ Ijeh, 59’ Vigilucci

Ammonizioni: Vigilucci