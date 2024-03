Pomigliano Femminile, che batosta al Liguori. La Sampdoria fa manita: cronaca e tabellino

La seconda fase della stagione del Pomigliano Femminile si apre con una brutta sconfitta interna. Allo stadio Liguori di Torre del Greco, la brigata di Roberto Carannante deve arrendersi alla Sampdoria: un poker dell’ex Dellaperuta e l’autorete di Rabot decidono i 90’.

Subito un’occasione per la compagine ospite all’alba. Sponda al volo di Cuschieri per Dellaperuta: l’attaccante si presenta davanti a Buhigas, ma il portiere copre lo specchio in uscita e devia in angolo. La squadra granata prova a rispondere con un traversone di Fusini al 7’, Tampieri si fa trovare pronta e raccoglie la sfera. Soltanto al 19’ arriva la prima conclusione in porta delle Pantere con Ferrario che ci prova dalla lunga distanza, la sfera finisce sul fondo. Passano cinque minuti e le blucerchiate sbloccano la partita. Suggerimento di Giordano per Baldi, Rabot tenta di chiudere ma devia nella sua porta. Proteste locali per un presunto fallo in avvio d’azione, l’arbitro non è dello stesso parere e convalida l’autorete. La reazione del Pomigliano si registra con un calcio piazzato al 28’, la Sampdoria non allontana il pallone: Caiazzo va giù dopo un contatto, il direttore di gara lascia proseguire. Il primo tempo si chiude con la squadra di casa alla ricerca del gol del pareggio, il risultato però non cambia e all’intervallo resiste il vantaggio delle liguri.

Ad inizio secondo frazione la formazione di Mango raddoppia. Traversone dalla destra di Cuschieri, Dellaperuta impatta di testa e batte Buhigas, con la palla che termina sotto la traversa. Le granata accusano il colpo e rischiano di subire immediatamente la terza rete con Baldi che spreca una potenziale opportunità al 55’. Passano due minuti e Nambi evita guai alle compagne con un salvataggio decisivo su una traiettoria dalla sinistra. Sul capovolgimento di fronte Tampieri sbaglia il disimpegno, Rabot tenta il pallonetto ma manda alto. Al 62’ squillo di Ippolito dal limite dell’area, la giocata è imprecisa. Pochi secondi più tardi Arcangeli inventa per Di Giammarino che si divora la chance per riaprire la contesa a tu per tu con l’estremo difensore. Al 67’ la Sampdoria cala il tris con Dellaperuta che riceve da Giordano, anticipa Buhigas e deposita in rete. Nelle battute finali del confronto, il ritmo si abbassa ma è ancora la centravanti ospite a mettere altri due timbri (di testa all’85’ e con il destro all’88’) sulla sfida: 0-5 per le blucerchiate e pesante ko per le campane al triplice fischio.