Il Napoli Femminile conquista un punto sul campo del Como e lascia l'ultima posizione: cronaca e tabellino

Poule salvezza al via per il Napoli Femminile, la squadra di Biagio Seno conquista un punto sul campo del Como e lascia l’ultima posizione, ora occupata dal Pomigliano. Le azzurre dunque si prendono il pareggio che mette alle spalle la sconfitta rimediata contro la Juventus lo scorso 18 febbraio.

Bastano tre giri di lancette alla compagine di casa per costruire la prima occasione pericolosa. Monnecchi sviluppa, la sfera arriva a Vaitukaityte che si divora il vantaggio davanti a Beretta. La centrocampista lituana ci riprova al 7’ con un colpo di testa dopo un calcio d’angolo, la sfera finisce sul fondo. Le campane fanno registrare un tentativo di Chmielinski al 19’ , la conclusione viene deviata in angolo. Passano cinque minuti e Kajan va a caccia del gol direttamente da punizione, Beretta neutralizza senza troppe difficoltà. Il duello tra le due calciatrici si rinnova al 29’, soltanto la traversa nega la gioia alla botta di Kajan dalla distanza. Partita equilibrata e ritmi non alti, al 41’ Chmielinski cerca di sorprendere Gilardi ma la mira è imprecisa. La frazione iniziale va in archivio con la seconda traversa colpita da Kajan, il suo destro dal limite termina sul legno.

Le squadre rientra in campo per la ripresa e il Como approccia bene, passando subito in vantaggio. Sugli sviluppi di una palla inattiva Cox calcia e Pettenuzzo devia nella sua porta, si sblocca il match a Seregno. La reazione del Napoli arriva con un tiro di Corelli, soltanto al 69’ le partenopee riescono ad agganciare l’1-1: Banusic serve Lazaro che mette un cross basso al centro, del Estal raccoglie e insacca in scivolata. La formazione locale non replica alla rete delle azzurre, resiste la parità e la sfida viaggia verso la fine senza ulteriori emozioni. Dopo cinque minuti di recupero va in archivio il confronto valido per il primo turno della seconda fase della stagione, quella dedicata alla poule salvezza.

Il tabellino

Como (4-2-3-1): Gilardi; Bergersen, Cox (77’ Lundorf), Lipman, Zanoli; Pastrenge (68’ Hilaj), Vaitukaityte; Picchi (68’ Karlernas), Kajan, Monnecchi (60’ Skorvankova); Martinovic. A disp.: Korenciova, Bianchi, Colombo, Regazzoli, Rizzon. All.: Bruzzano

Napoli (4-1-4-1): Beretta; Pellinghelli, Di Marino (46’ Di Bari), Pettenuzzo, Kobayashi; Gallazzi; Chmielinski (87’ Kajzba), Giacobbo (67’ Lazaro), Giai (46’ Corelli), Banusic (77’ Mauri); del Estal. A disp.: Fabiano, Gianfico, Veritti, Bertucci. All.: Seno

Arbitro: Mattia Nigro di Prato

Reti: 49’ aut. Pettenuzzo (C), 69’ del Estal (N)

Ammonizioni: Hilaj (C), Giai, del Estal, Chmielinski (N)