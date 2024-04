50 milioni di euro più un attaccante che piace al Napoli: questa la possibile offerta del Psg per Osimhen

Victor Osimhen potrebbe essere una delle 'stelle' annunciate del prossimo mercato estivo. Il centravanti nigeriano è nel mirino di due top club in particolare, il Chelsea e il Psg.

L'interesse del club francese nei confronti dell'attaccante del Napoli è noto da tempo, ma la clausola da 120 milioni di euro inserita nel contratto dell'ex Lille è un investimento non da poco anche per una società ricca come quella parigina.

Ecco che allora l'idea della squadra transalpina sarebbe quella di inserire, in un eventuale affare con gli azzurri, una contropartita tecnica che possa abbattere, in maniera consistente, il 'cash' da versare nelle casse partenopee, fino a ridurlo ad una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Il nome giusto per far vacillare il Napoli e aprire a questa possibilità sarebbe quello di Goncalo Ramos. L'attaccante portoghese era stato seguito in passato dalla società di De Laurentiis e rappresenta un profilo prospettico interessante, di quelli che tanto piacciono alla dirigenza azzurra.

La cifra che a fine stagione il Paris dovrà sborsare per concretizzare l'acquisto dal Benfica del classe 2001 si aggira sui 65 milioni di euro più bonus, che possono far arrivare il totale fino agli 80. Ramos fino ad ora ha collezionato in Ligue 1 23 presenze e 8 gol, mentre è rimasto a secco in Champions League durante le 6 apparizioni stagionali.

C'è, però, un ostacolo rappresentato dall'alto ingaggio del centravanti lusitano, che percepisce circa 5.5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra non del tutto proibitiva, ma neanche in linea con la possibile 'spending review' azzurra causata dalla mancata partecipazione alla prossima Champions.