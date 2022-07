Un bomber per mister Ignudi: la SC Ercolanese annuncia Basso

Da una sponda all'altra. Il bomber Vincenzo Basso è un nuovo giocatore della SC Ercolanese. Ad ufficializzare l'affare è stato il club vesuviano che, dopo aver anticipato l'ampia concorrenza, si è assicurata le prestazioni di un elemento di spessore per la categoria. Altra conferma delle intenzioni importanti della famiglia Raiano. Questa la nota dei granata: "La SC Ercolanese 1924 è lieta di annunciare un nuovo colpo di mercato. Tornerà a vestire la maglia granata il centrocampista Enzo Basso ('88). Calciatore eclettico capace di agire in più zone del campo ha un'ottima propensione al gol (ultima stagione conclusa con 20 reti). Giocatore che ha già in passato vestito la maglia granata (2010-2011 e dal 2013 al 2015) vincendo un campionato di Promozione. Basso vanta una lunga esperienza tra la Campania ed il Lazio avendo vestito le maglie di Gladiator, Savoia, Stasia, Portici, Mondragone, Villa Literno, Formia e Itri".