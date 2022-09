Santa Maria la Carità, Durazzo: "Successo col Cercola importante. Vogliamo disputare un ottimo campionato"

Tre successi su tre partite affrontate, il Santa Maria la Carità vola nel Girone B di Promozione. Dopo l'ottima annata scorsa, la formazione di mister Giovanni Durazzo punta a confermarsi e consacrarsi. Il tecnico delle Aquile ha parlato al termine della sfida vinta contro il Cercola, queste le sue dichiarazioni:

"È stata una partita sofferta come tutte le altre che affronteremo. Le squadre ti prendono le misure ed è sempre più difficile esprimersi, soprattutto per quanto riguarda la qualità di gioco. Mi aspettavo un Cercola così ostico, non ha cambiato quasi nulla dallo scorso anno ed è reduce da un campionato importante. Parliamo di una formazione da vertice, è ben allenata e ha un ottimo equilibrio. Non ci aspettavamo questo modulo di partenza, il 3-4-1-2. È stato difficile trovare inizialmente gli equilibri in fase di palleggio. Dopo aver provato il lancio lungo, abbiamo deciso di giocare palla a terra ed è stata una splendida prestazione. Bene la catena di destra in occasione del gol di Farriciello. Nell'intervallo abbiamo cambiato modulo, con due calciatori larghi statici e abbiamo tenuto l'equilibrio fino alla fine. Gol di Ruocco? Una finalizzazione bellissima, è l'espressione più bella del calcio. È l'imprevedibilità che ti permette di superare determinati momenti, il secondo gol è la concretizzazione di una ripartenza ben fatta.

Occasioni sprecate? L'importante è uscire da questa partita con una vittoria, scopriamo di avere sempre più soluzioni. Il risultato poteva essere più largo, ma è andata bene così. Miglior prestazione difensiva? L'anno scorso abbiamo avuto problemi in fase difensiva, mancavano diversi calciatori. Quest'anno abbiamo inserito giocatori importanti. La situazione difensiva riguarda tutto l'organico, non solo la struttura dei quattro. Se la partita vinta a Scampia al 94' può aver dato maggiore consapevolezza al gruppo? Veniamo da una costruzione recente, il presidente ha preso la situazione in mano e abbiamo fatto del nostro meglio nell'allestire una squadra che aveva già una buona ossatura. Parlare di obiettivi finali è presto, dobbiamo fare un ottimo campionato, dare soddisfazioni a chi investe tanto e alla tifoseria. Il gruppo era già compatto, non dipende solo dalla vittoria di Scampia. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo, ogni partita deve essere sempre una soddisfazione. Positano? Si prepara con l'approccio delle altre. Ogni gara diventa difficile e importante, ci dobbiamo mentalizzare sempre di più".