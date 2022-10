Rione Terra - Monaco si dimette, Canè nuovo tecnico

Una stagione strepitosa lo scorso anno e interrotta soltanto nelle battute finali dei playoff. Una nuova annata iniziata con risultati altalenanti e sei punti conquistati in cinque partite. Il Rione Terra non sarà guidato più da Gennaro Monaco, l'allenatore ha infatti rassegnato le dimissioni. Ad ufficializzarlo è stata la società flegrea: "Il Rione Terra Calcio Sibilla rende noto a tifosi, addetti ai lavori e stampa, che l'allenatore della prima squadra Gennaro Monaco ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La società ringrazia il tecnico per la dedizione e il lavoro svolto, del quale si ricorderà soprattutto la cavalcata della scorsa stagione culminata con la semifinale playoff. Il Presidente Di Bonito sottolinea inoltre la grande educazione e lo spessore umano di Monaco, che ha permesso di avere confronti sempre costruttivi e di grande civiltà. Al tecnico si augurano le migliori fortune personali e professionali".

Il Rione Terra, inoltre, ha annunciato anche il nuovo tecnico. Si tratta dell'ex Montecalcio, Ivan Canè: "Il Rione Terra Calcio Sibilla comunica a tifosi, addetti ai lavori e stampa, di aver ingaggiato Ivan Canè come nuovo allenatore della prima squadra. Dopo le esperienze come selezionatore della rappresentativa Dilettanti girone H, come allenatore del Terzigno in D, Scafatese in Eccellenza e del Napoli Primavera, lanciando giocatori come Insigne, Maiello e Sepe, ha trascorso la scorsa stagione al Montecalcio. Oggi il nuovo tecnico dirigerà il primo allenamento con la squadra". Queste le sue prime parole per il nuovo incarico: "Dopo 3 anni di chiacchierate con il ds Ennio sono felice di approdare in una società con un progetto lungimirante come questa, descritta da tutti gli addetti ai lavori come ambita e pulita. Dispiace solo subentrare al posto di un amico come Gennaro Monaco, con cui c'è stima reciproca, e che ha fatto un lavoro straordinario".