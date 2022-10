Promozione Campania/Girone A - La Boys Caivanese rimonta il Rione Terra: Criscito e Fucito decidono il match

Sconfitta casalinga per il Rione Terra, allo Stadio Chiovato si afferma la Boys Caivanese con una prestazione di spessore e con la rimonta nel risultato. A Bacoli passa la compagine gialloverde che costringe i flegrei al secondo ko consecutivo. La cronaca si apre con una lunga fase di studio tra le due formazioni, bisogna attendere la parte centrale di frazione per la prima opportunità. Al 29' apertura di Cirino per Barletta che sterza e scodella la palla dietro per l'accorrente Di Matteo: Buonocore si oppone al destro del capitano dei flegrei. Al 34' si sblocca il match in favore dei padroni di casa. Di Matteo pennella un perfetto cross da calcio d'angolo per la testa di Barletta che deve solo spingere in rete. Al 44', sugli sviluppi di un corner, Lucignano devia col braccio e il direttore di gara assegna il penalty. Dagli undici metri va Criscito che realizza il pareggio. Nel secondo tempo basta un guizzo alla formazione ospite per ottenere i tre punti: i ragazzi di Dello Margio si distendono in contropiede e colpiscono con Fucito. Nei minuti finali il Rione Terra lamenta una mancata concessione di un rigore: nella circostanza, doppio giallo per Granata che termina anzitempo la sfida.

Il tabellino

Rione Terra: Navarra, Illiano (46′ Gallo), Grella, Cirino, Petrone (55′ Della Monaco), De Filippis, Amabile (55′ Aversano), Granata, Barletta, Di Matteo (72′ Costagliola), Lucignano (58′ Scherillo). Allenatore: Monaco

Boys Caivanese: Buonocore, Cerchia, Criscito (51′ Mellone), De Chiara (84′ Capasso), Desiato, Fucito, Golino, Pepe (74′ Iodice), Puca ( 67′ Laurenza), Silvestre, Mennillo (75′ Granata). Allenatore: Dello Margio

Arbitro: Pietro Di Muro di Salerno

Marcatori: 34′ Barletta, 44′ rig. Criscito, 80′ Fucito