Ranieri: "Sarebbe bellissimo se il Napoli riuscisse a vincere lo scudetto"

"Il Napoli può sicuramente mirare allo scudetto. Napoli è viscerale, ti fa volare e magari ti mette un peso in più. Sarebbe bellissimo se il Napoli riuscisse a vincere il campionato. Osimhen sta facendo un campionato eccellente, ma tutti, come anche Fabian Ruiz. E' bello veder giocare gli azzurri. Lì c'è una parte di tattica, ma anche molto entusiasmo all'interno dello spogliatoio". Così Claudio Ranieri, ex allenatore di Napoli, Juventus, Inter, Roma e Leicester, ha parlato ai microfoni di Radio Rai, nel corso della trasmissione "Radio anch'io lo sport", della lotta scudetto in Serie A.

"Siamo al rush finale e tutti possono ancora competere per lo scudetto. Il Milan sta giocando sulle ali dell'entusiasmo. L'Inter ha avuto un calo fisiologico, vediamo quello che succederà. Hanno campioni con esperienza, hanno vinto. E in questo rush finale conta l'esperienza. Io non vedo nessuno fuori dai giochi", ha aggiunto l'ex tecnico azzurro.

Poi un passaggio su Osimhen: "Napoli Osimhen dipendente? Non so, tante volte è Insigne che fa la dipendenza, altre volte è Fabian Ruiz. E' un Napoli ben assemblato. Certo il goleador fa sempre la sua parte, la deve fare. Osimhen è uno che sta entrando a pieno diritto tra i grandi goleador del Napoli".