Il Napoli sfata il tabù Maradona: doppietta di Osimhen e Udinese al tappeto

Il Napoli sfata il tabù Maradona e batte 2-1 l'Udinese al termine di una gara ricca di emozioni. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo con Deulofeu. Nella ripresa grande reazione degli azzurri, che ribaltano il match grazie ad una doppietta di uno scatenato Osimhen. Unica nota stonata di giornata l'infortunio a Di Lorenzo, uscito nel finale del match dopo uno scontro con Silvestri.

La partita

Al 12esimo primo squillo azzurro: sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Politano, Koulibaly impatta bene di testa, ma il portiere dell'Udinese Silvestri fa buona guardia.

Al 19esimo è ancora Politano ad offrire un cross dalla destra ad Insigne che di testa anticipa un avversario ma colpisce alto.

Al 21esimo, come un fulmine a ciel sereno, l'Udinese passa in vantaggio: Deulofeu con un tiro dal limite beffa Ospina e porta in vantaggio i bianconeri.

Al 31esimo gli ospiti sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Pablo Mari, deviato da Ospina in angolo. Un minuto arriva la risposta di Insigne, ma il suo proverbiale tiro a giro si perde di poco a lato.

Al minuto 40 è Fabian Ruiz a sfiorare il pareggio, ma i bianconeri si salvano in modo rocambolesco con una deviazione.

Spalletti si gioca subito la carta Mertens. Fuori Fabian Ruiz, si torna al 4-2-3-1.

Al 51esimo calcio di punizione di Mario Rui e Osimhen di testa sigla il pareggio.

Al 62 un'azione da manuale del calcio porta al vantaggio azzurro. Politano e Di Lorenzo combinano al meglio sulla destra, con il terzino che serve Osimhen al centro che fredda Silvestri e sigla la sua doppietta personale.

Al 69esimo gol annullato ad Osimhen per fuorigioco. Al 77esimo si fa male Di Lorenzo. Al suo posto dentro Zanoli.

All'82esimo Udinese in 10 per l'espulsione di Pablo Mari, dopo una brutta entrata su Zielinski. All'87' standing ovation del Maradona per capitan Insigne, che lascia il campo per fare spazio ad Elmas.

In pieno recupero Zielinski spreca malamente il gol del possibile 3-1.