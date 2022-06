Il Quartograd affida la panchina a Parente: "Sono contento di essere qui. È presto per parlare di obiettivi"

Il Quartograd, dopo il mancato raggiungimento dell'Eccellenza e l'uscita anticipata dai playoff di Promozione, programma la prossima stagione sportiva. Archiviata la parentesi relativa a Vincenzo Longobardi, la società si è adoperata per arrivare al nuovo allenatore. La panchina degli amaranto-azzurri, come annunciato dalla stessa società nelle ultime ore, è stata affidata a Michele Parente: "L'ASD Quartograd comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Michele Parente. Figura di assoluta affidabilità ed esperienza, mister Parente cresce calcisticamente nel Campania fino ad approdare a 18 anni nella Primavera del Napoli nella magica stagione '86/'87. Da calciatore vanta anche presenze in C2 con il Ragusa e in C1 con le maglie di Frattese, Internapoli e Palmese, della quale diventa storico capitano. Dopo tanti anni da allenatore del settore giovanile della Puteolana 1909, Parente è pronto per la prima esperienza da allenatore di prima squadra".

Così il tecnico dopo la firma: "Dopo anni di contatti e telefonate con la dirigenza rossoblù ho finalmente deciso di accettare la loro proposta. Sono di Quarto e ho seguito a lungo il Quartograd, sono contento di essere qui e sono pronto per questa nuova esperienza. È presto per parlare di obiettivi e aspettative ma una cosa è certa, la società intende migliorare quanto fatto l'anno scorso e dare continuità al progetto. Sarà una bella sfida, dovremo rimboccarci le maniche e lavorare sodo".