Il Quartograd saluta mister Longobardi: "Insieme abbiamo scritto una nuova pagina di storia"

Una stagione ben disputata, qualche piccolo intoppo e una certezza: il Quartograd dovrà affrontare ancora il campionato di Promozione. La squadra flegrea, dopo aver mantenuto la testa della classifica per diverse giornate, ha dovuto arrendersi al ritorno dell'Ercolanese: il sorpasso dei granata, forti anche dello scontro diretto vinto lo scorso 20 febbraio, è valso l'Eccellenza. Per la truppa amaranto-azzurra, al termine dell'annata regolare, è arrivata soltanto la qualificazione ai playoff di categoria. Spareggi che non hanno sorriso a Del Giudice e compagni: il Rione Terra, poi eliminato dal Givova Capri Anacapri, è stato una sentenza. Il derby, che ha visto il successo della brigata di Gennaro Monaco, ha costretto gli uomini di Vincenzo Longobardi a riporre i sogni nel cassetto. Ci sarà un nuovo anno da trascorrere in Promozione per il Quartograd, ma la società ha comunicato la separazione dal mister: "L'ASD Quartograd, la dirigenza, la tifoseria tutta ringraziano mister Vincenzo Longobardi per la professionalità e l'impegno profuso nel corso di questa incredibile stagione sportiva. Le nostre strade si separano, insieme abbiamo scritto una nuova pagina di storia conquistando la prima finale play off di Promozione della nostra società. In bocca al lupo, mister".