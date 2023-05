La Virtus Afragola saluta Boemio: il mister lascia i giallazzurri

Il campionato della Virtus Afragola si è chiuso con la salvezza. Dopo un percorso altalenante, con prestazioni importanti e risultati alcune volte non esaltanti, anche complici episodi a sfavore, la proprietà giallazzurra è all’opera in vista della prossima annata, ancora in Promozione. Non ci sarà mister Antonio Boemio a guidare la prima squadra, le parti hanno interrotto il rapporto professionale. La decisione, come comunicato dalla società, è maturata per impegni lavorativi. Decisione accolta da entrambe le parti con una calorosa stretta di mano: “Certi di un arrivederci e non di un addio, le parti si sono infine salutate augurandosi le migliori fortune per l'imminente futuro”.