Il Quartograd conferma il blocco dell'ultima stagione: pioggia di rinnovi per i flegrei

Una stagione conclusa nella finale playoff del Girone C di Promozione contro il Rione Terra, l'obiettivo è miglirorarsi nel prossimo anno sportivo. Il Quartograd, dopo aver annunciato l'approdo di Michele Parente in panchina, sta lavorando in vista del campionato futuro. Per la stagione 2022/23, la società ha deciso di confermare il blocco che è stato protagonista dell'ultimo torneo disputato. Restano a difendere la porta Mattia Di Costanzo e Gianluigi Del Giudice, la difesa sarà guidata ancora dall'esperienza di capitan Emiliano Angieri e di Emilio Ursomanno con Gennaro D'Ascia e Antonio Parisi. A centrocampo riconferme per Mariano Ventre e Marco Parisi. Reparto offensivo affidato a Giosi Capuano, Pasquale Manzo, Domenico Esposito e Fabio Rizzo. Il direttore sportivo Gelotto, inoltre, è già all'opera per offrire a mister Parente una squadra ben organizzata per puntare ad un altro campionato di vertice.