L'Oratorio Don Guanella Scampia si affida ancora ad Esposito: "Vogliamo migliorarci e confermare la rosa attuale"

Una conferma meritata dopo l'ottimo lavoro svolto nell'ultimo torneo disputato. L'Oratorio Don Guanella Scampia si assicura la permanenza del tecnico Fabio Esposito in panchina. Una certezza di assoluto spessore per il team biancoblù, artefice di un cammino importante nel Girone C di Promozione. La sconfitta al Primo Turno dei playoff contro il Rione Terra non ha macchiato quanto di buono fatto dalla società e dallo staff in campo. Il club, deciso a non rivoluzionare l'attuale ciclo, ha scelto ancora l'attuale mister come guida del futuro:

"L'ASD Oratorio Don Guanella Scampia comunica di aver ufficialmente confermato il tecnico Fabio Esposito alla guida della prima squadra guanelliana per la stagione sportiva 2022/23. Guanelliano DOC, autentica bandiera dell'Oratorio Don Guanella Scampia, Fabio Esposito guiderà la compagine del Presidente Don Aniello Manganiello anche nel prossimo campionato di Promozione. Un allenatore carismatico, passionale, preparato e dalla grande personalità sia in campo che fuori. Nella scorsa stagione, subentrato sulla panchina guanelliana dopo cinque giornate, ha svolto un lavoro straordinario: ha ricompattato un gruppo allo sbando, ha portato entusiasmo e ha riscritto la storia guanelliana conducendo la squadra ad uno storico piazzamento playoff".

A margine della conferma, l'allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club. L'obiettivo futuro sarà migliorare l'attuale piazzamento, i guanelliani vogliono essere protagonisti nella prossima competizione sportiva: "La stagione calcistica 2021/22 è stata la migliore in assoluto da quando giochiamo nel campionato di Promozione. Ad inizio anno sicuramente non avrei messo la mano sul fuoco per il raggiungimento della zona playoff. Difficoltà? Fuori dal campo sono state poche perché ho avuto la fortuna di allenare un gruppo di veri uomini. In campo, invece, le maggiori difficoltà sono cominciate dopo la sosta, quando alla ripartenza abbiamo perso qualche pedina importante. Ma avevo un gruppo sano che ho costruito in poco tempo, i ragazzi hanno dato sempre il massimo anche in emergenza e di questo gliene sarò sempre grato. Passando da vice ad allenatore, ovviamente sono cambiate le responsabilità, ma non ho mai avuto paura di tutto ciò".

Esposito ha continuato: "Questa società è cresciuta sotto tutti i punti di vista, non facciamo false promesse ma fatti concreti. E chi ci sta dentro, come i calciatori, lo sa bene, e non parlo solo della prima squadra. L'ODG Scampia è cresciuta a 360°, anche come scuola calcio. Vogliamo confermare gran parte della rosa, anzi tutta. Chi non resta va via non per volontà mia o della società. I ragazzi meritavano la riconferma, ma il calcio è questo: c'è chi scende e chi sale dal treno, ma il nostro Freccia è già partito. Per quanto riguarda gli obiettivi, penso che è ancora presto per fissarli, vediamo prima che rosa ne esce fuori e poi vi dirò. Ma una cosa è certa, si cercherà di migliorare l'annata precedente che resta nella storia guanelliana e sono fiero di averla scritta io perché l'ODG Scampia non è solo una squadra, è uno stile di vita, la porto sempre con me nelle mie giornate. Sono orgoglioso e fiero che la società abbia puntato su di me quando la squadra era in difficoltà. Oggi credo di aver meritato la riconferma, voglio ringraziare il Presidente Don Aniello Manganiello, il direttore generale Gennaro Granato che è sempre al mio fianco nel bene e nel male, tra gioie e dolori anche se quest'anno sono state più gioie che dolori. Poi ringrazio gli altri due membri del direttivo, Rosario Ranno e Salvatore Rusciano che di me hanno stima e fiducia, credo di averli ripagati alla grande. Un grazie va anche al mio staff che mi ha sopportato e supportato sempre: Carmine Esposito, Massimo Marzocchi, Mirko Cardillo, Manuele Cercone e tutti quelli che hanno collaborato anche da fuori. Una cosa è certa, il Don Guanella è pronto per una nuova stagione da protagonista".