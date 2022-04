Promozione Campania/Girone C - Lucignano decide il playoff: vittoria di misura del Rione Terra sull'Oratorio Don Guanella Scampia

Girone C

Continua la marcia nei playoff del Rione Terra di Gennaro Monaco, si ferma in anticipo il cammino dell'Oratorio Don Guanella Scampia di Fabio Esposito. Una marcatura di Lucignano al ventesimo minuto della seconda frazione decide il playoff del Girone C di Promozione tra le due formazioni.

Nel Primo Turno degli spareggi si affrontano le due compagini rivelazioni del campionato e che hanno gioito, contemporaneamente, nell'ultima giornata della stagione regolare. I flegrei hanno due risultati su tre da sfruttare in virtù del miglior piazzamento in graduatoria. I guanelliani arrivano allo Stadio Chiovato con l'intenzione di affermarsi. La cronaca si apre all'8': Scherillo lavora bene un pallone a destra e cambia gioco per l'inserimento di Lucignano che controlla ma viene chiuso al momento della conclusione. Gli ospiti si fanno vedere da fuori area con una conclusione alta al 14' di Buonaurio e al 17' con un tiro di controbalzo. Su quest'ultimo Navarra deve compiere uno spettacolare intervento. Passano cinque minuti e Cirino, dopo aver beneficiato di una sponda da corner, impatta al volo: la giocata termina alta sopra la traversa.

Nel corso della ripresa, il Rione Terra si fionda in attacco alla ricerca del vantaggio. Al 48' Lucignano sfiora il bersaglio grosso: il calciatore di casa approfitta di uno scivolone avversario, troppo altruista serve l'assist a Marasco che viene contrastato. Al 65' Lucignano, su imbucata geniale di Carandente, libera una conclusione perfetta e precisa che si insacca in rete. Nel finale di frazione, i ragazzi di Monaco vanno vicini al raddoppio in più di una circostanza. Carandente serve Marasco che tenta un tocco sotto, senza fortuna. Pochi secondi dopo, Carandente si presenta davanti a Monteleone, lo dribbla ma il tiro è allontanato da un difensore. Nelle battute conclusive c'è da segnalare anche l'espulsione di Grella. Al triplice fischio, i locali festeggiano la qualificazione al turno successivo.

L'Oratorio Don Guanella, con un post sui social, ha ringraziato la squadra per l'incredibile stagione disputata. Il presidente del Rione Terra, Sergio Di Bonito, ha così commentato: "Continuiamo sulle ali dell’entusiasmo ma senza porci alcun limite. Sappiamo di aver già fatto la storia di questa società, ma vogliamo continuare a scriverla con la massima serenità, conoscendo i nostri valori tecnici e umani e, se possibile, regalando emozioni a tutti coloro che ci guardano così come abbiamo fatto oggi".