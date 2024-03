"E… Non finisce qui", lo storico club napoletano vince il campionato

La Frattese torna in Eccellenza. In attesa della partita di domani contro la Marchesa, la squadra nerostellata festeggia il salto di categoria dopo il pareggio de Il Punto di Svolta sul campo del San Vito Positano nell’impegno del sabato. Un risultato che consente alla storica piazza napoletana di assicurarsi la prima posizione in maniera matematica e di esultare con tre giornate d’anticipo rispetto alla fine della competizione. “E… Non finisce qui, promossi in Eccellenza”, commenta la società che si prepara all’abbraccio con i tifosi allo stadio Ianniello.

Cammino perfetto e stagione strepitosa, la Frattese infatti è ancora imbattuta: diciannove vittorie, sette pareggi e nessuna sconfitta in ventisei partite disputate. Un percorso netto, impreziosito dalle 67 reti messe a segno, per i ragazzi di mister Angelo Valerio, pronti alla festa prevista nelle prossime ore. E ora il progetto del presidente Raffaele De Luggo proseguirà tra le big della regione: ultime settimane per chiudere la straordinaria annata sportiva in totale serenità e per dare poi il via alla programmazione in vista del prossimo campionato.