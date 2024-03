Il club napoletano ad un passo dalla promozione, può festeggiare domenica in trasferta e con un mese d'anticipo

Un ultimo step per raggiungere il traguardo. La Frattese, con un mese d’anticipo, può festeggiare la promozione in Eccellenza. La storica piazza napoletana può assicurarsi la vittoria del campionato già nel weekend: con un vantaggio di quattordici punti sulla prima inseguitrice, la formazione nerostellata è ad un passo dall’obiettivo quando mancano cinque giornate al termine della stagione sportiva. Un percorso perfetto, da imbattuta: in venticinque gare, infatti, la Frattese ha collezionato diciannove vittorie e sei pareggi, mantenendo la voce zero alla casella sconfitte. Miglior attacco della competizione, terza miglior difesa e bomber De Lucia a guidare la classifica dei marcatori con 26 gol.

Dopo la vittoria per 4-3 contro la Micri, che ha permesso alla squadra di avvicinarsi al sogno, il presidente Raffaele De Luggo ha commentato: “È un’emozione bella perché siamo partiti ad inizio anno con le idee giuste, con l’intenzione di vincere il campionato. Quando ti trovi lì, che manca davvero poco, c’è tanta emozione. Non vediamo l’ora che finisca il campionato per riportare il club dove merita”. Domenica mattina, in trasferta, la Frattese affronterà la Boys Napoli: lo Stadio Comunale Ascarelli potrà essere il teatro del successo della formazione di Frattamaggiore. E i riflettori saranno anche sul match, in contemporanea, tra il Punto di Svolta e il Massa Lubrense.