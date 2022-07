Promozione - Conferme per Oratorio Don Guanella Scampia e Boys Caivanese. Separazione in casa Rione Terra, novità per il San Vitaliano

Proseguono le trattative, i movimenti e le idee di mercato tra le squadre di Promozione. La più attiva resta l'Oratorio Don Guanella Scampia che, oltre ai nuovi volti, ha deciso di confermare gran parte del blocco della scorsa stagione. Il team biancoblù ha ufficializzato il rinnovo per il centravanti Francesco Cesareo: "L'ASD Oratorio Don Guanella Scampia comunica di aver ufficialmente confermato, per la stagione sportiva 2022/23, il calciatore Francesco Cesareo. Classe 2002, professione centravanti, Cesareo è un figlio del quartiere di Scampia. Per lui si tratta della quinta stagione consecutiva in maglia guanelliana. Nella stagione 2019/20, a suon di gol, si è laureato campione regionale con la compagine Under 18. È cresciuto calcisticamente nelle scuole calcio Marano, Fabio e Paolo Cannavaro e San Nicola. Nella scorsa stagione ha vissuto una breve parentesi alla Neapolis nel campionato di Eccellenza prima di tornare al Don Guanella Scampia in Promozione".

Le parole di Cesareo dopo la conferma: "Purtroppo nella scorsa stagione ho subito qualche infortunio che non mi ha permesso di giocare con continuità. Dopo due anni di stop per Covid e l'ultima sfortunata stagione, spero che questo sia il campionato della definitiva consacrazione. Fabio Esposito è un allenatore molto forte sotto l'aspetto mentale, se tutta la squadra avesse la sua mentalità si potrebbe arrivare tranquillamente in alto. Spero che il mister e la società mi diano fiducia, perché quest'anno mi sento che posso ripagarla sul campo. Il mio obiettivo personale è quello di arrivare in doppia cifra, non vedo l'ora di tornare a giocare".

Il San Vitaliano ha scelto il suo allenatore: sarà mister Luigi Di Martino a guidare la brigata nel prossimo campionato di Promozione. Il club ha, inoltre, annunciato l'arrivo del portiere Antonio Saggese. Il Rione Terra ha diramato una nota, c'è la separazione consensuale - per motivi personali ed organizzativi - con il difensore Emanuele Silvestre. Restano alla Boys Caivanese il portiere Antonio Russo e ben cinque centrocampisti: Angelo D'Angelo, Raffaele Silvestre, Carmine Fucito, Giovanni Soviero, Ciro Junior Sanseverino restano in gialloverde.