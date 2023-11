Bella immagine dal calcio dilettantistico: gemellaggio tra i due comuni del napoletano, in campo anche i sindaci

Una bella immagine dal calcio dilettantistico campano. Il sabato di Promozione, oltre ai risultati in campo, ha messo in evidenza lo scatto dallo stadio Papa. La Frattese 1928 e il Cardito Calcio 2023 hanno celebrato il gemellaggio delle due città. Scambio di targhe tra i due sindaci, Giuseppe Cirillo e Marco Antonio Del Prete. Le società, nelle figure dei due presidenti, si sono scambiati i classici gagliardetti per promuovere il calcio come strumento di aggregazione, di solidarietà e mai di divisione. Suggellata l’unione, dunque, dei due comuni del napoletano nel nome dello sport. Davanti a una splendida cornice di pubblico, giunta all’impianto per assistere al derby contro la Boys Caivanese, il Cardito si è assicurato i tre punti con una vittoria di misura: ha deciso un gol di Christian Paradisone al 79’.