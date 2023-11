Promozione Campania, 10a giornata: vincono Cardito, Neapolis e Virtus Afragola. Ok Marchesa e Viribus, otto gol per la Virtus Stabia

Decima giornata del campionato di Promozione, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine dei novanta minuti di gioco.

Girone A

Operazione sorpasso per il Cardito, Boys Caivanese battuta con una rete di Paradisone al 79'. Con la vittoria nel derby, i ragazzi di Barra si prendono la seconda posizione e portano i gialloverdi di Dello Margio alla seconda sconfitta nel girone. Con la Sessana fermata sul pareggio dalla Cellolese, la Neapolis non sbaglia: superata a domicilio la Fortitudo Campi Flegrei. Blitz dell'Isola di Procida sul terreno di gioco del Vitulazio, tre punti preziosi per i biancorossi che passano in un finale devastante. Il colpo di testa di De Luise al 78', il raddoppio di Costagliola da quaranta metri un minuto dopo e il sussulto di Atale all'86' regalano il bottino agli isolani. Una vittoria fondamentale anche per la Virtus Afragola che ritrova il sorriso, piegata la Virtus Liburia. Dopo una gara equilibrata, con guizzi da una parte e dall'altra, ci pensa Medugno a risolverla con una deviazione vincente che fulmina Granata al tramonto del primo tempo. L'Oratorio Don Guanella Scampia espugna Casal di Principe con un gol di Buonaurio nella ripresa.

Girone B

La Marchesa vince e mette pressione al campionato, tre reti per la squadra di Cirillo: steso il Barano. Sblocca Esposito nel finale di primo tempo, raddoppia Pasqua e Cangiano fa 3-0. Il Punto di Svolta tiene il passo e manda al tappeto il Pompei Soccer con le reti di Di Micco e Folliero. Botta e risposta tra Virtus San Gennarello e Ottaviano: Castiello replica a Mingione. Tris della Viribus al Vico Equense: in gol De Falco, D'Avino e Reita. Successo esterno del Massa Lubrense sul rettangolo verde del San Giorgio, pirotecnico pareggio tra Sant'Anastasia e San Vito Positano.

Girone C

Il Cimitile gioca bene, ma non raccoglie bottino: il San Vitaliano si impone nella gara del Comunale. Ai granatieri non basta la rete di Buonocore, gialloblù concreti con Del Prete e Califano.

Girone D

Dominio della Virtus Stabia che schianta il San Valentino con il risultato di 8-1. L'Agerola passa con il poker sul campo dello Sporting Pontecagnano.