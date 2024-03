Zeman Jr vince all'esordio sulla panchina napoletana e riapre il discorso promozione, un ex azzurro ringrazia

Debutto, vittoria e campionato riaperto. Succede allo Sporting Club dove il Nola, terza in classifica, supera l'Acerrana, seconda della classe, allo scadere: esordio da sogno per Karel Zeman, figlio di Zdenek, annunciato lo scorso 7 marzo dal club bianconero. Nonostante il vantaggio della formazione ospite al 9', con De Simone pronto a trascinare il Toro verso il successo esterno, la squadra bruniana completa la rimonta: il gol di Petrarca al 41' e il sigillo di Pozzebon al 94' regalano il primo successo all'ex Lavello alla guida tecnica della compagine napoletana. A distanza, c'è chi ringrazia Zeman per l'impresa realizzata. Gennaro Scarlato, ex Napoli, vola a +4 in vetta con il suo Pompei che, in contemporanea, batte l'Afragolese con le reti di Balzano e Guarracino. Si attende quindi il via alla corsa verso il primo posto: i rossoblù, con due turni di riposo da osservare, rischiano il sorpasso granata. Gli uomini di Giovanni Sannazzaro, che nelle prossime giornate affronteranno Albanova e Castel Volturno, pregustano il ritorno al comando. Tra un mese esatto (21 aprile, ndr), alla penultima giornata del campionato, ci sarà in programma lo scontro diretto all'Arcoleo tra Acerrana e Pompei per decidere la candidata alla promozione in Serie D.