Napoli, l'assenza di Osimhen e l'alternativa: Spalletti sospeso tra certezza e sorpresa

Victor Osimhen, espulso nella sfida contro il Venezia, non sarà in campo nel prossimo match. Squalificato per due giornate, in attesa del ricorso in vista della Juventus, l'attaccante dovrà essere sostituito. Luciano Spalletti valuta le diverse alternative

La gioia di un successo al debutto, l'esultanza per i tre punti conquistati alla prima stagionale in campionato. Tra mentalità consolidata e difficoltà inattese, il N?apoli mette in archivio la vittoria contro il Venezia e prepara la trasferta del Marassi contro il Genoa. Con un'assenza pesante: quella di Victor Osimhen, espluso nella sfida d'esordio allo stadio Maradona per una reazione - interpretata in maniera anti-sportiva dal direttore di gara - ai danni del calciatore lagunare Heymans. Il rosso sventolato dal signor Aureliano al 23' nei confronti del nigeriano ha complicato i piani azzurri.

Tuttavia, la brigata di Luciano Spalletti ha sfoderato consistenza e determinazione. Ingredienti che, abbinati alla diversa qualità in campo tra le due formazioni, hanno permesso ai partenopei di ottenere il primo hurrà nel nuovo torneo. La stangata, però, è arrivata nelle ultime ore: il giudice sportivo ha fermato il centravanti, uscito anzitempo dal rettangolo verde di Fuorigrotta, per due giornate. Osimhen salterà sicuramente il viaggio in terra ligure, verosimilmente altresì contro la Juventus. Il Napoli farà leva sul ricorso, ma il tecnico di Certaldo sta lavorando per identificare una soluzione adatta.

Sostituire il ventiduenne di Lagos non sarà semplice, la rapidità e la profondità - spesso dettata ai centrocampisti - sono le qualità di Victor. Caratteristiche diametralmente opposte all'alternativa Andrea Petagna. L'ex Spal predilige il gioco aereo, le sponde e il supporto in fase di disimpegno. Spalletti non potrà contare ancora su Dries Mertens, out per problemi fisici riscontrati nelle ultime settimane. E, dunque, la candidatura del classe 1995 di Trieste sale vertiginosamente per il match contro il Genoa. Eppure, l'allenatore azzurro potrebbe riservarsi una sorpresa: schierare uno dei piccoletti in avanti.

Come detto, non ci sarà il belga. Si apre l'ipotesi dell'inserimento di Hirving Lozano come prima punta. Il velocista messicano non disdegnerebbe il ruolo e avrebbe in dote le peculiarità di Osimhen. Mancherà in altezza e stazza fisica, in quanto ad imprevedibilità potrebbe risultare una valida pedina. Spunta anche l'idea Lorenzo Insigne che ha disputato qualche spezzone di partita da terminale offensivo durante l'Europeo vinto dalla Nazionale di Roberto Mancini. Spalletti studia il ventaglio di scelte e si prepara all'impegno di Genova.