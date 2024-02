Addio 'all'uccellino' svedese, è morto Kurt Hamrin

È morto Kurt Hamrin, ex calciatore e allenatore svedese. Arrivato nel calcio italiano nel 1956-57 ha vestito la maglia della Juventus, per poi approdare al Padova. In seguito ha giocato con la Fiorentina per nove anni e in seguito con il Milan. Era soprannominato "Uccellino" per le sue movenze e per il suo essere sgusciante nell'uno contro uno, tanto da far sembrare che quasi volasse in campo. È considerato uno dei più grandi calciatori stranieri approdati nel calcio italiano.

Aveva 90 anni.

L'avventura al Napoli

A fine carriera, dimostrando una grande longevità per l'epoca, all'età di trentasette anni chiuse la carriera professionistica col Napoli, con cui militò per due stagioni, di cui solo la seconda da titolare. Con gli azzurri segnò 3 gol in 22 partite. La nota di cordoglio del club azzurro: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono cordoglio e commozione per la scomparsa di Kurt Hamrin, grande calciatore che il Napoli ebbe il privilegio di avere tra le sue fila per due stagioni".