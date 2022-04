Meret: "A Napoli sto benissimo. Il mio obiettivo è quello di trovare continuità qui"

"La società sa che sto benissimo a Napoli e il mio obiettivo è quello di trovare continuità col Napoli e restare sempre nel giro nella nazionale. E’ questo il mio obiettivo per l’anno prossimo”. Così Alex Meret ha parlato del suo futuro nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il portiere azzurro ha parlato del momento della squadra dopo il doppio passo falso casalingo contro Fiorentina e Roma: "Il goal di El Sharaawy ci ha fatto male. Avevamo fatto una buona gara nel primo tempo, nel secondo abbiamo sofferto ma senza concedere troppo. La vittoria era ad un passo, accettiamo il verdetto e ripartiamo dal pari di domenica. L’umore dev’essere positivo perchè nonostante si sia allontanato l’obiettivo scudetto, dobbiamo continuare a scendere in campo per dare il massimo. Le lacrime di Insigne non sono una resa, erano per i due punti persi e per l’obiettivo che è sfumato. Ora dobbiamo pensare a vincere ogni gara da qui alla fine. Purtroppo nelle ultime due gare abbiamo perso punti importanti, ma non possiamo abbatterci e dobbiamo tirare fuori tutte le energie che ci restano fino a fine stagione".

Le sconfitte casalinghe

"Non me lo so spiegare, quando giochiamo in casa c’è una grandissima atmosfera ed i tifosi sono sempre presenti. E’ un dispiacere non poter portare a casa punti davanti a loro, sono certo che non ci sia pressione. Mi auguro che questo trend negativo finisca presto perchè vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi. Continuiamo a lavorare per farci trovare pronti ogni domenica e dare tutto per questa maglia che è troppo importante per noi".

Il rapporto con Spalletti

"Ho un normale rapporto di rispetto tra allenatore e giocatore. Mi metto a sua disposizione, provo a farmi trovare pronto. Le decisioni spettano a lui e devo rispettarle".