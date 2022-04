Napoli, a Castel Volturno anche il 'Pampa' Sosa: recupera Juan Jesus, solo palestra per Elmas

Spalletti recupera Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha svolto allenamento personalizzato in palestra e poi l'intera seduta in gruppo. Una buona notizia, dunque, per il tecnico in vista della trasferta di Empoli dove mancherà Kalidou Koulibaly per squalifica.

Elmas, invece, ha svolto solo palestra in via precauzionale. Personalizzato per Di Lorenzo, terapie per Lobotka. Personalizzato in palestra e in campo per Ospina, reduce da una sindrome influenzale.

Alla seduta di allenamento ha assistito l'ex attaccante azzurro Roberto Carlos Sosa, che è stato peraltro giocatore di Spalletti ai tempi dell'Udinese.