Napoli, chi sono i 20 calciatori a disposizione di Mazzarri per la Lazio: ci sono anche Dendoncker e due Primavera

E' lunghissima la lista degli assenti del Napoli per la sfida Champions in campionato contro la Lazio. Walter Mazzarri deve, infatti, rinunciare agli infortunati Meret, Natan e Olivera, ad Anguissa e Osimhen impegnati in Coppa d'Africa, agli squalificati Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone e a Traorè, che sta seguendo un programma di riatletizzazione per poter essere convocato dalla prossima settimana.

Sono 20, dunque, i calciatori a disposizione del tecnico toscano per la trasferta dell'Olimpico. Tra questi ci sono anche il neo acquisto Dendoncker (che ha scelto il numero di maglia 32) e i due Primavera D'Avino e Gioielli, che hanno già fatto parte della comitiva azzurra in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana.

L'elenco completo dei convocati

PORTIERI - Gollini, Contini, Idasiak

DIFENSORI - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi, Ostigard, Mario Rui, D'Avino

CENTROCAMPISTI - Lobotka, Demme, Gaetano, Gioielli, Dendoncker, Zielinski

ATTACCANTI - Politano, Lindstrom, Raspadori, Ngonge.