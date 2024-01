Dove vedere Lazio-Napoli in tv e streaming: l'orario del match

Sarà un crocevia importante per la lotta Champions quello di domenica 28 gennaio allo stadio Olimpico di Roma. Lazio e Napoli, reduci dalla trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, si affronteranno per la 22esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

Il match, con calcio d'inizio fissato alle ore 18.00, sarà trasmesso in diretta streaming da Dazn. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Arbitro dell'incontro sarà Daniele Orsato di Schio.