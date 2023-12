Il club napoletano punta al titolo di 'campione d'inverno'. Il mister: "Servirà l'atteggiamento giusto"

Serie C Girone C

Sette risultati utili consecutivi, sedici complessivi dopo diciassette giornate. La Juve Stabia è al comando della classifica, con tre punti di vantaggio sul Picerno, prima squadra inseguitrice in classifica. Dopo il pareggio allo Scida di Crotone, la squadra gialloblè torna al Menti per affrontare la Virtus Francavilla, in lotta per la salvezza. A due turni dalla fine del girone d’andata, le vespe sognano di aggiudicarsi il titolo di ‘campioni d’inverno’. Per conquistarlo, con 90’ d’anticipo, sarà necessario un risultato positivo a Castellammare e sperare in un passo falso dei lucani (impegnati a Brindisi), in virtù poi dello scontro diretto del prossimo 22 dicembre. Staccata invece di cinque lunghezze la Casertana, attesa dai derby contro Giugliano e Sorrento.

Guido Pagliuca, alla vigilia della partita con il Francavilla, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Siamo vicini ad Amedeo (Petrazzuolo, ndr) e mi fermo qui. Analizzando la partita di Crotone, ho visto la squadra molto silenziosa nel viaggio di ritorno perché ci sono state cose in cui il Crotone ci è stato superiore e questo ci ha lasciato un po’ l’amaro. Poi durante la settimana, riguardando la partita, abbiamo avuto la percezione di aver evidenziato le loro qualità, mettendoci meno del nostro. Da quella gara dobbiamo uscirne ancora più consapevoli, siamo stati bravi a tenere un risultato importante. Anche nell’ultima partita abbiamo corso tanto, ma ci è mancato il morso”.

Sui fatti di Crotone: “All’interno del rettangolo ci sono degli episodi che devono rimanere lì. Siamo molto dispiaciuti in generale per tutto quello che è successo. Pensiamo soltanto alla partita importantissima di domani, abbiamo la necessità di dare il meglio. È un impegno che richiama tutti i sacrifici fatti, da parte dei ragazzi e dei tifosi, dal 18 luglio. Abbiamo l’obiettivo di unirci ancora e di spingere per dare valore a questi sacrifici. Chiedo l’aiuto del pubblico, la squadra deve giocare con grande fame e responsabilità”.

Sui prossimi due appuntamenti: “Per me esiste solo la partita di domani, gioca chi sta meglio. In questo momento devo essere molto attento all’attivazione mentale di tutti i giocatori. Chi gioca un po’ meno sta spingendo e merita grande attenzione. Nessuno, di quelli che stanno giocando un po’ di più, deve sentire il posto assicurato. Dobbiamo essere tutti sul pezzo. Ci sono calciatori in diffida: se meritano di giocare, giocano. Sono soddisfatto di tutta la rosa”.

Poi spazio alla preparazione del match: “Ogni squadra che arriva a Castellammare per affrontarci cerca di dare tutto, è una consapevolezza che dobbiamo avere. Dobbiamo essere bravi a trovare la strategia giusta domani. Alla base di tutto c’è l’atteggiamento, il nostro deve portarci a valorizzare quello che stiamo facendo. Dobbiamo trovare il giusto compromesso tra il bel gioco e la concretezza, bisogna essere efficaci”.

Pagliuca chiude la conferenza con un punto sull’infermeria: “Piovanello ha recuperato, ha fatto un solo allenamento con la squadra. Per costituzione, è un giocatore che non ha grandi problemi a entrare subito in condizione. Ora ci aspettano due partite importanti e richiediamo il massimo da tutti. Mignanelli non è al top, ma è una persona di qualità: se riusciamo a recuperarlo andrà in campo, altrimenti giocherà un altro al suo posto. Abbiamo qualche altra situazione da valutare”.