Juve Stabia, stangata per un calciatore: salta Catania, Turris e Casertana. Stop alla vendita dei biglietti per gli etnei, non ci saranno al Menti

Serie C Girone C

Capolista e imbattuta nel Girone C. La Juve Stabia di Guido Pagliuca, archiviato il pareggio ottenuto sul campo del Brindisi, si prepara al prossimo impegno. Allo stadio Menti di Castellammare arriva il Catania, squadra reduce dall’1-1 interno con il Latina e candidata alla lotta per la zona alta della classifica. Le vespe, in fiducia dopo un avvio strepitoso, hanno intenzione di dare continuità al rendimento tra le mura amiche: tre vittorie conquistate in altrettante gare disputate, quattro se si considera anche il match di Coppa Italia contro il Potenza.

Il tecnico gialloblè perde una pedina fondamentale in vista degli impegni in programma. Federico Romeo, espulso martedì al Fanuzzi, è stato fermato per tre turni dal Giudice Sportivo “per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito dell’esultanza per la segnatura della rete della propria squadra, si avvicinava dapprima colpendolo con un calcetto e poi con uno schiaffo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo”. Il calciatore salterà l’incontro col Catania, ma anche i derby con Turris e Casertana (entrambi in trasferta).

Anche Pasquale Marranzino non ci sarà nel confronto con gli etnei “per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando e pronunciando frasi irriguardose al loro indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale)”.

Intanto, per i tifosi rossazzurri è arrivato lo stop in vista della trasferta di Castellammare. Il Prefetto della Provincia di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania.